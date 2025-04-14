بعد الإعلان عن المقترح الإسرائيلي لهدنة جديدة في غزة.. هكذا ردّت حماس

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وجاء في بيان الحركة أن قيادتها "تدرس بمسؤولية وطنية عالية المقترح الذي تسلمته من الوسطاء، وستقدم ردها عليه في أقرب وقت، فور الانتهاء من المشاورات اللازمة بشأنه".وجددت الحركة تأكيدها على "موقفها بضرورة أن يحقق أي اتفاق قادم: وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا كاملا لقوات من ، والتوصل إلى صفقة تبادل حقيقية، وبدء مسار جاد لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، ورفع الحصار عن شعبنا في قطاع غزة".وكانت قناة " " التابعة للحكومة نقلت عن مصادر لم تسمها يوم الاثنين أن مصر تسلمت مقترحا إسرائيليا بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، وبدء مفاوضات لوقف دائم لإطلاق النار.