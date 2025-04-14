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عربي-دولي

بعد الإعلان عن المقترح الإسرائيلي لهدنة جديدة في غزة.. هكذا ردّت حماس

Lebanon 24
14-04-2025 | 16:55
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أفادت حركة "حماس" الفلسطينية بأنها تدرس "بمسؤولية وطنية عالية" المقترح الذي قدمه الوسطاء، مؤكدة أن أي اتفاق مع إسرائيل يجب أن يضمن وقف النار وإعادة الإعمار.
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وجاء في بيان الحركة أن قيادتها "تدرس بمسؤولية وطنية عالية المقترح الذي تسلمته من الإخوة الوسطاء، وستقدم ردها عليه في أقرب وقت، فور الانتهاء من المشاورات اللازمة بشأنه".

وجددت الحركة تأكيدها على "موقفها الثابت بضرورة أن يحقق أي اتفاق قادم: وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا كاملا لقوات الاحتلال من قطاع غزة، والتوصل إلى صفقة تبادل حقيقية، وبدء مسار جاد لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، ورفع الحصار الظالم عن شعبنا في قطاع غزة".

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" التابعة للحكومة المصرية نقلت عن مصادر لم تسمها قولها يوم الاثنين أن مصر تسلمت مقترحا إسرائيليا بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، وبدء مفاوضات لوقف دائم لإطلاق النار.
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