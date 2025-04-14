ترامب يحمّل شخصين مسؤولية اندلاع الحرب في أوكرانيا



Advertisement وانتقد لأنه يريد صواريخ أميركية، قائلاً: "اسمع، عندما تبدأ حرباً، عليك أن تعرف أنه يمكنك الفوز بالحرب، أليس كذلك؟ لا يجب أن تبدأ حرباً ضد شخص أكبر منك بــ20 مرة، ثم تأمل أن يعطيك الناس بعض الصواريخ".

وكان ترامب قد أعرب في وقت سابق عن وجهة نظر مختلفة خلال حفل استقبال الرئيس السلفادوري أبو كيلة في ، حيث اعترف أن قد أخطأ أيضا.

وأشار إلى أن "زيلينسكي وبايدن وبوتين يتشاركون في المسؤولية عن الصراع". اتّهم الرئيس الأميركي ، الإثنين، سلفه ونظيره الأوكراني بالفشل في منع اندلاع الحرب في .وانتقد لأنه يريد صواريخ أميركية، قائلاً: "اسمع، عندما تبدأ حرباً، عليك أن تعرف أنه يمكنك الفوز بالحرب، أليس كذلك؟ لا يجب أن تبدأ حرباً ضد شخص أكبر منك بــ20 مرة، ثم تأمل أن يعطيك الناس بعض الصواريخ".وكان ترامب قد أعرب في وقت سابق عن وجهة نظر مختلفة خلال حفل استقبال الرئيس السلفادوري أبو كيلة في ، حيث اعترف أن قد أخطأ أيضا.وأشار إلى أن "زيلينسكي وبايدن وبوتين يتشاركون في المسؤولية عن الصراع".

وقال ترامب: "الجميع يستحقون اللوم".



وكان تركيز ترامب في المقام الأول على زيلينسكي، الذي التقى به في البيت في أواخر شباط، حيث وبّخه بشكل علني إلى جانب جي دي .

وتذكر ترامب الاجتماع، وقال "لقد كانت لدينا جلسة صعبة مع هذا هنا. وقد ظل المزيد والمزيد".



وكتب ترامب في منشور له على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "ارتكب الرئيس زيلينسكي وجو عملا فظيعا للغاية بالسماح ببدء هذه المهزلة".



وتابع: "كانت هناك طرق عديدة لمنع نشوب الحرب"، دون أية تفاصيل حول كيفية وقف العملية التي أمر بها في شباط 2022.



وقال ترامب إن "الحرب بين وأوكرانيا هي حرب بايدن وليست حربه".



وأضاف أنه "تولّى منصبه مؤخراً، وأنه لم تكن لديه مشكلة في منع الحرب خلال فترة ولايته السابقة لأن يحترمه".