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عربي-دولي

ترامب يحمّل شخصين مسؤولية اندلاع الحرب في أوكرانيا

Lebanon 24
14-04-2025 | 17:53
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اتّهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، سلفه جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالفشل في منع اندلاع الحرب في أوكرانيا.
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وانتقد ترامب زيلينسكي لأنه يريد صواريخ أميركية، قائلاً: "اسمع، عندما تبدأ حرباً، عليك أن تعرف أنه يمكنك الفوز بالحرب، أليس كذلك؟ لا يجب أن تبدأ حرباً ضد شخص أكبر منك بــ20 مرة، ثم تأمل أن يعطيك الناس بعض الصواريخ".
وكان ترامب قد أعرب في وقت سابق عن وجهة نظر مختلفة خلال حفل استقبال الرئيس السلفادوري نجيب أبو كيلة في البيت الأبيض، حيث اعترف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أخطأ أيضا.
وأشار إلى أن "زيلينسكي وبايدن وبوتين يتشاركون في المسؤولية عن الصراع".
وقال ترامب: "الجميع يستحقون اللوم".

وكان تركيز ترامب في المقام الأول على زيلينسكي، الذي التقى به في البيت الأبيض في أواخر شباط، حيث وبّخه بشكل علني إلى جانب نائب الرئيس جي دي فانس.
وتذكر ترامب الاجتماع، وقال "لقد كانت لدينا جلسة صعبة مع هذا الرجل هنا. وقد ظل يطلب المزيد والمزيد".

وكتب ترامب في منشور له على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "ارتكب الرئيس زيلينسكي وجو بايدن عملا فظيعا للغاية بالسماح ببدء هذه المهزلة".

وتابع: "كانت هناك طرق عديدة لمنع نشوب الحرب"، دون الكشف عن أية تفاصيل حول كيفية وقف العملية العسكرية التي أمر بها الرئيس الروسي في شباط 2022.

وقال ترامب إن "الحرب بين روسيا وأوكرانيا هي حرب بايدن وليست حربه".

وأضاف أنه "تولّى منصبه مؤخراً، وأنه لم تكن لديه مشكلة في منع الحرب خلال فترة ولايته السابقة لأن بوتين يحترمه".
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