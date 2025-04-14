شرطان.. هذا ما تريده أميركا من المحادثات مع إيران

Advertisement

وأضاف ويتكوف في مقابلة مع " ": "سيتعلق الأمر بالأساس بالتحقق من برنامج التخصيب، ثم التحقق في نهاية المطاف من التسلح. ويشمل ذلك الصواريخ، ونوع الصواريخ التي خزنوها هناك".وأعلنت ، مساء الإثنين، أن الثانية من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة ستعقد السبت في مسقط، بحسب ما أفادت الرسمية "إرنا".ونقلت إرنا عن المتحدّث باسم الخارجية بقائي قوله إنه "بعد مشاورات تقرّر عقد الجولة المقبلة من المحادثات في العاصمة العمانية في 19 نيسان".وكان وزيرا الخارجية والإيطالي كاسبار فيلدكامب وأنتونيو تاياني صرّحا في وقت سابق أن هذه الجلسة الثانية ستُعقد في العاصمة .وفي وقت سابق الإثنين، قال الرئيس الأميركي، ، إن إيران لا بد أن تتخلي عن السعي لامتلاك نووي وإلا ستواجه عواقب قاسية قد تشمل توجيه ضربة عسكرية لمنشآتها النووية. (سكاي نيوز)