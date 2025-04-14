بسبب الحرب.. "أرقام مفزعة" من اليونيسف بشأن أطفال السودان

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أعلنت للطفولة (اليونيسف)، الإثنين، أنه خلال الحرب المستمرة في منذ عامين ارتفع عدد الانتهاكات الجسيمة لحقوق بنسبة 1000 في المئة، مناشدة العالم عدم التخلّي عن الأطفال المنكوبين.وقالت المديرة التنفيذية للوكالة الأممية في بيان إن "عامين من الحرب والنزوح حطّما حياة ملايين الأطفال في سائر أنحاء السودان".وسلّطت في بيانها على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال، بما في ذلك تعرّض أطفال للقتل والتشويه والاختطاف والتجنيد القسري والعنف الجنسي، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات "ازدادت بنسبة ألف في المئة خلال عامين" وانتشرت في جميع أنحاء البلاد.وبحسب أرقام حصلت عليها من اليونيسف ويعتقد أنها أقل من الواقع فإن عدد الأطفال الذين قتلوا أو أصيبوا بجروح في السودان ارتفع من 150 حالة مؤكّدة في عام 2022 إلى حوالى 2776 حالة في عامي 2023 و2024.كذلك فإنّ عدد الهجمات على المدارس والمستشفيات ارتفع من 33 حالة تمّ التحقّق منها في 2022 إلى 181 حالة في العامين الماضيين.بالمقابل، تضاعف خلال عامين عدد الأطفال المحتاجين إلى مساعدات إنسانية، إذ ارتفع من 7.8 مليون في بداية 2023 إلى أكثر من 15 مليون طفل اليوم، وفقا لليونيسف.وقالت إن "السودان يعاني اليوم من أزمة إنسانية في العالم، لكنّها لا تحظى باهتمام العالم".وأضافت: "لا يمكننا أن نتخلّى عن أطفال السودان".وناشدت راسل العمل لإنهاء الحرب المستمرة في السودان، مشيرة إلى أن 462 ألف طفل في معرّضون لخطر الإصابة بسوء التغذية الحادّ الشديد في الفترة ما بين أيار وتشرين الاول. (سكاي نيوز)