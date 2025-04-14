Advertisement

عربي-دولي

مُجددًا.. أميركا تدعم إسرائيل بشحنة أسلحة ضخمة

Lebanon 24
14-04-2025 | 23:14
A-
A+
Doc-P-1347551-638802948162762834.png
Doc-P-1347551-638802948162762834.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وافقت الولايات المتحدة على إرسال شحنة ضخمة من الأسلحة إلى الجيش الإسرائيلي خلال الأسابيع المقبلة، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وذلك تزامنا مع توسيع الجيش الإسرائيلي لعملياته في غزة.
Advertisement

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن الشحنة تحتوي على أكثر من 3 آلاف قذيفة مخصصة لسلاح الجو الإسرائيلي، لتلبية احتياجات العمليات العسكرية الجارية في غزة، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف قذيفة جوية يُتوقع أن تُعزز المخزونات الإسرائيلية، بعد 18 شهرًا من القتال المتواصل على جبهات متعددة.

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن هذه الشحنة تُكمّل صفقة سابقة من الذخائر الثقيلة اشترتها إسرائيل من الولايات المتحدة العام الماضي، بعد أن ألغت إدارة الرئيس دونالد ترامب التجميد الذي فرضته إدارة سلفه جو بايدن.

وفي شباط الماضي، أعلنت الحكومة الأميركية موافقتها على صفقة أسلحة ضخمة مع إسرائيل بقيمة 7.41 مليار دولار، تشمل ذخائر موجهة وقنابل ومعدات ذات صلة، إذ أبلغت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون الكونغرس بأن الصفقة تهدف إلى الحفاظ على قدرة إسرائيل الدفاعية.

وجاء هذا التفويض عقب إخطار من إدارة بايدن في كانون الثاني الماضي، بشأن حزمة أسلحة أخرى بقيمة 8 مليارات دولار، وذلك قبيل عودة ترامب إلى منصبه. (ارم)
مواضيع ذات صلة
مجددا.. ترامب يدعم ماسك
lebanon 24
15/04/2025 08:15:01 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: إسرائيل تتوقع دعما من إدارة ترمب لاستراتيجية الدفاع الجديدة لكن الموقف الأوروبي غير واضح والتطبيق يتطلب آلاف الجنود وميزانيات ضخمة
lebanon 24
15/04/2025 08:15:01 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: شحنة القنابل الثقيلة التي أخر بايدن تسليمها وصلت الليلة الماضية إلى إسرائيل
lebanon 24
15/04/2025 08:15:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... ضبط شحنة أسلحة لـ"حزب الله" في سوريا
lebanon 24
15/04/2025 08:15:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:38 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:27 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:59 | 2025-04-15
00:58 | 2025-04-15
00:54 | 2025-04-15
00:41 | 2025-04-15
00:39 | 2025-04-15
00:26 | 2025-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24