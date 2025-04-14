مُجددًا.. أميركا تدعم إسرائيل بشحنة أسلحة ضخمة

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وافقت على إرسال شحنة ضخمة من الأسلحة إلى الجيش خلال الأسابيع المقبلة، حسب صحيفة " "، وذلك تزامنا مع توسيع الجيش الإسرائيلي لعملياته في غزة.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن الشحنة على أكثر من 3 آلاف قذيفة لسلاح الجو الإسرائيلي، لتلبية احتياجات العمليات الجارية في غزة، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف قذيفة جوية يُتوقع أن تُعزز ، بعد 18 شهرًا من القتال المتواصل على جبهات متعددة.وأشارت " أحرونوت" إلى أن هذه الشحنة تُكمّل صفقة سابقة من الذخائر الثقيلة اشترتها من الولايات المتحدة العام الماضي، بعد أن ألغت إدارة التجميد الذي فرضته إدارة سلفه .وفي شباط الماضي، أعلنت الحكومة الأميركية موافقتها على صفقة أسلحة ضخمة مع إسرائيل بقيمة 7.41 مليار دولار، تشمل ذخائر موجهة وقنابل ومعدات ذات صلة، إذ أبلغت التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون بأن تهدف إلى الحفاظ على قدرة إسرائيل الدفاعية.وجاء هذا التفويض عقب إخطار من في كانون الثاني الماضي، بشأن حزمة أسلحة أخرى بقيمة 8 مليارات دولار، وذلك قبيل عودة إلى منصبه. (ارم)