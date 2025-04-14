مُجددًا.. أميركا تدعم إسرائيل بشحنة أسلحة ضخمة

وافقت الولايات المتحدة
على إرسال شحنة ضخمة من الأسلحة إلى الجيش الإسرائيلي
خلال الأسابيع المقبلة، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت
"، وذلك تزامنا مع توسيع الجيش الإسرائيلي لعملياته في غزة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن الشحنة تحتوي
على أكثر من 3 آلاف قذيفة مخصصة
لسلاح الجو الإسرائيلي، لتلبية احتياجات العمليات العسكرية
الجارية في غزة، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف قذيفة جوية يُتوقع أن تُعزز المخزونات الإسرائيلية
، بعد 18 شهرًا من القتال المتواصل على جبهات متعددة.
وأشارت "يديعوت
أحرونوت" إلى أن هذه الشحنة تُكمّل صفقة سابقة من الذخائر الثقيلة اشترتها إسرائيل
من الولايات المتحدة العام الماضي، بعد أن ألغت إدارة الرئيس دونالد ترامب
التجميد الذي فرضته إدارة سلفه جو بايدن
.
وفي شباط الماضي، أعلنت الحكومة الأميركية موافقتها على صفقة أسلحة ضخمة مع إسرائيل بقيمة 7.41 مليار دولار، تشمل ذخائر موجهة وقنابل ومعدات ذات صلة، إذ أبلغت وكالة
التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون الكونغرس
بأن الصفقة
تهدف إلى الحفاظ على قدرة إسرائيل الدفاعية.
وجاء هذا التفويض عقب إخطار من إدارة بايدن
في كانون الثاني الماضي، بشأن حزمة أسلحة أخرى بقيمة 8 مليارات دولار، وذلك قبيل عودة ترامب
إلى منصبه. (ارم)