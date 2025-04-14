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عربي-دولي

انهيار سقف ملهى ليلي في الدومينيكان.. حصيلة نهائية "مفجعة"

Lebanon 24
14-04-2025 | 23:17
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ارتفعت حصيلة قتلى انهيار سقف ملهى ليلي في سانتو دومينغو عاصمة جمهورية الدومينيكان في الثامن من نيسان إلى 231 قتيلا، وفق ما أعلنت وزيرة الداخلية فريدة رفول الإثنين.
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وقالت رفول في مؤتمر صحفي: "تأكدنا من عدد القتلى في الحادث والذي بلغ 231 شخصا. تم إحصاء 221 منهم في مكان الحادث و10 آخرين في المستشفيات".


وقالت هيئة الصحة العامة إن 12 مصابا ما زالوا في المستشفى، بينهم ثلاثة في حال حرجة.

ويعد انهيار سقف الملهى أكبر مأساة خلال قرن في جمهورية الدومينيكان، إذ فاقت خسائرها البشرية تلك الناتجة عن الحريق الذي اندلع عام 2005 في سجن بشرق البلاد وأودى بحياة 136 سجينا.

وانهار سقف ملهى "جيت سيت" حوالى الساعة الأولى بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي في الثامن من أبريل، بينما كان مغني الميرينغي الشهير روبي بيريز يؤدي على المسرح. وكان بيريز من بين الضحايا ولقي حتفه على الفور.

وأعلنت الرئاسة تشكيل لجنة من خبراء وطنيين ودوليين لتحديد أسباب الحادث. (سكاي نيوز)
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