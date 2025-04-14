الصخور تساقطت على الطريق.. زلزال قوي يضرب جنوب كاليفورنيا (فيديو)

San Diego resident captures the earthquake..



5.2 reported by the USGS pic.twitter.com/nMNPAlNGEU — 🌸 DigiGal (@DigitalGal_) April 14, 2025 Advertisement

CCTV from near San Diego showing the shaking from the M5.2 earthquake that hit Southern California...pic.twitter.com/q0AsMUctym — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 14, 2025

ضرب بقوة 5.2 درجات جنوب ، مما أدى إلى سقوط الصخور على الطرق الريفية خارج سان .ووفقا لهيئة الجيولوجي الأميركية، ضرب الزلزال الساعة 10:08 صباحا بالتوقيت المحلي، وكان مركزه في سان دييغو على بُعد بضعة أميال (4 كيلومترات) فقط من ، وهي بلدة جبلية يبلغ عدد سكانها حوالي 1500 نسمة وتشتهر بمتاجر فطائر . وشعر به السكان شمالا حتى مقاطعة ، على بُعد حوالي 120 ميلا (193 كيلومترا). وأعقبت الزلزال عدة هزات ارتدادية.وقال بول ، صاحب منجم ذهب سابق كان يعمل في سبعينيات التاسع عشر في جوليان لوكالة "أسوشيتد برس": "اعتقدت أن النوافذ ذات الزجاج الواحد ستتشقق لأنها كانت تهتز بشدة، لكنها لم تفعل".وأضاف أن بعض إطارات الصور على منضدة متجر الهدايا سقطت في شركة "إيغل" للتعدين، لكن الأنفاق التي يمكن للسياح استكشافها لم تتضرر.ويوم الأحد، أوضح نيلسون أن زلزالا أصغر وقع عندما كان حوالي زائرا يتجولون في المنجم المعطل، لكن الجميع حافظوا على هدوئهم، فيما لم يكن أحد داخل المنجم القديم عندما هز زلزال يوم الاثنين الأرض لفترة أطول.وحذر مسؤولو النقل سائقي السيارات من الصخور التي سقطت من سفوح التلال وعلى الطرق والطرق السريعة، بما في ذلك 76 جوليان.وقالت إدارة النقل في كاليفورنيا في مقاطعة سان دييغو إن فرق العمل كانت تُقيّم الطرق تحسبًا لأي أضرار محتملة.وفي حديقة الحيوان في سان دييغو سفاري، صُوّر قطيع من الأفيال الإفريقية وهو يركض لحماية صغاره من خلال تطويقهم أثناء الزلزال، إذ الأفيال بالقدرة على الشعور بالصوت من خلال أقدامها، ويُعرف هذا السلوك باسم "دائرة التنبيه".وذكرت الحديقة أن القطيع بدا وكأنه استرخى بعد عدة دقائق.