قبل وبعد.. "صورة صادمة" لقرية سويت بالأرض في شمال غزة

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سوّت القوات في شمال غزة بالأرض في الأيام التي أعقبت انهيار وقف إطلاق النار الهش الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا العام.وقال موقع " " الأميركي إن قرية تعدّ مثالا على وتيرة وشدة عودة الجيش إلى القتال في غزة.وسوّى الجيش الإسرائيلي قرية أم بالأرض بين 29 و31 آذار، وفقا لصور أقمار اصطناعية حللتها شبكة " ".وتقع القرية المدمرة داخل المنطقة الأمنية التي فرضها الجيش الإسرائيلي قبل وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه في 19 كانون الثاني.وبدأت في توسيع المنطقة الأمنية القائمة بالفعل في شمال غزة يوم 4 نيسان.وراجعت الشبكة الأميركية صورتين عاليتي الدقة من ، إحداهما التُقطت في 29 آذار والأخرى في 31 من الشهر نفسه.في الصورة الأولى، تبدو قرية أم النصر في معظمها، ولكن في الصورة الثانية، يبدو أن جميع المباني الظاهرة قد سُوّيت بالأرض. (سكاي نيوز)