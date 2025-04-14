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قبل وبعد.. "صورة صادمة" لقرية سويت بالأرض في شمال غزة

Lebanon 24
14-04-2025 | 23:29
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سوّت القوات الإسرائيلية قرية في شمال غزة بالأرض في الأيام التي أعقبت انهيار وقف إطلاق النار الهش الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا العام.
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وقال موقع "إيه بي سي نيوز" الأميركي إن قرية أم النصر تعدّ مثالا على وتيرة وشدة عودة الجيش الإسرائيلي إلى القتال في غزة.

وسوّى الجيش الإسرائيلي قرية أم النصر بالأرض بين 29 و31 آذار، وفقا لصور أقمار اصطناعية حللتها شبكة "abc news".

وتقع القرية المدمرة داخل المنطقة الأمنية التي فرضها الجيش الإسرائيلي قبل وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في 19 كانون الثاني.


وبدأت إسرائيل في توسيع المنطقة الأمنية القائمة بالفعل في شمال غزة يوم 4 نيسان.

وراجعت الشبكة الأميركية صورتين عاليتي الدقة من planet labs، إحداهما التُقطت في 29 آذار والأخرى في 31 من الشهر نفسه.

في الصورة الأولى، تبدو قرية أم النصر سليمة في معظمها، ولكن في الصورة الثانية، يبدو أن جميع المباني الظاهرة قد سُوّيت بالأرض. (سكاي نيوز)
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