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عربي-دولي

رئيس الأرجنتين يعلن استعداده لعقد صفقة مع واشنطن لرفع الرسوم

Lebanon 24
14-04-2025 | 23:35
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أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي عن استعداده لعقد صفقة مع الولايات المتحدة من أجل رفع الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
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وقال ميلي في أعقاب لقائه بوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت في بوينس آيرس، يوم الاثنين: "نفهم المقترح حول الرسوم الذي أعده الرئيس دونالد ترامب ونحن على استعداد للتوقيع على اتفاقية حول التجارة، ستكون نافعة بالنسبة للولايات المتحدة والأرجنتين على حد سواء".


واعتبر ميلي أن إجراءات الإدارة الأميركية تهدف إلى توفير "ظروف عادلة أكثر للتجارة العالمية بعد سنوات طويلة من اختلال الموازين التجارية".

وأكد أن الأرجنتين "تعتزم أن تكون حليفا موثوقا به للولايات المتحدة في المنطقة".

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في 2 نيسان الجاري عن فرض الرسوم الجمركية على جميع دول العالم تقريبا. وبلغت الرسوم على الأرجنتين 10%.

وقال ميلي خلال زيارته للولايات المتحدة يوم 3 نيسان إن الحكومة الأرجنتينية ستتخذ إجراءات من أجل رفع الرسوم الأميركية، مشيرا إلى أن إدارته قد أزالت بعض العقبات التي تعيق الصفقة مع واشنطن.

وفي وقت لاحق أعلن ترامب عن تعليق الرسوم على 75 دولة، قال إنها وافقت على التفاوض بشأن صفقات تجارية مع الولايات المتحدة. (روسيا اليوم)
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