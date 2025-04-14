رئيس الأرجنتين يعلن استعداده لعقد صفقة مع واشنطن لرفع الرسوم

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أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي عن استعداده لعقد صفقة مع من أجل رفع الرسوم الجمركية التي فرضتها .وقال ميلي في أعقاب لقائه بوزير الأميركي بيسينت في بوينس آيرس، يوم الاثنين: "نفهم المقترح حول الرسوم الذي أعده على استعداد للتوقيع على حول ، ستكون نافعة بالنسبة للولايات المتحدة والأرجنتين على حد سواء".واعتبر ميلي أن إجراءات تهدف إلى توفير "ظروف أكثر للتجارة العالمية طويلة من اختلال الموازين التجارية".وأكد أن "تعتزم أن تكون حليفا موثوقا به للولايات المتحدة في المنطقة".يذكر أن الرئيس الأميركي أعلن في 2 نيسان الجاري عن فرض الرسوم الجمركية على جميع دول العالم تقريبا. وبلغت الرسوم على الأرجنتين 10%.وقال ميلي خلال زيارته للولايات المتحدة يوم 3 نيسان إن الحكومة الأرجنتينية ستتخذ إجراءات من أجل رفع الرسوم الأميركية، مشيرا إلى أن إدارته قد أزالت بعض العقبات التي تعيق مع .وفي وقت لاحق أعلن ترامب عن تعليق الرسوم على 75 دولة، قال إنها وافقت على التفاوض بشأن صفقات تجارية مع الولايات المتحدة. (روسيا اليوم)