Advertisement

عربي-دولي

مصدر أمني إسرائيلي: قلق في إسرائيل.. نتنياهو لا يعرف خطوط ترامب الحمراء تجاه إيران

Lebanon 24
14-04-2025 | 23:41
A-
A+
Doc-P-1347562-638802962032970226.jpg
Doc-P-1347562-638802962032970226.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف مصدر أمني إسرائيلي رفيع أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يعلم تفاصيل الخطوط الحمراء التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ما يتعلق بالمفاوضات النووية الجارية مع إيران.
Advertisement


وأعرب المصدر الأمني في تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" ، عن "قلق أمني عميق" في إسرائيل حيال غموض الموقف الأميركي.
 
وقال: "القلق الرئيسي هو أننا لا نعرف ما الذي يريده ترامب فعلا، ولا نعلم ما هي خطوطه الحمراء الحقيقية، ونتنياهو أيضا لا يعرف ذلك بدقة."

وأضاف المصدر أن "إسرائيل تخشى من إبرام اتفاق سيئ، يقتصر على وقف تطوير الأسلحة النووية من دون التطرق إلى برنامج إيران الصاروخي أو أذرعها الإقليمية، مثل الحوثيين في اليمن الذين يواصلون استهداف إسرائيل، خاصة وسط التصعيد في قطاع غزة".

وقال إن "اتفاقا ناقصا من هذا النوع سيكبل أيدي إسرائيل"، مضيفا أنه: "في حال تم التوصل إلى اتفاق لا يرضي المصالح الإسرائيلية، فإن إسرائيل لن تكون قادرة على شن أي هجوم ضد إيران. لا خيار ثالث لدينا: إما تفكيك البرنامج باتفاق، أو عمل عسكري مباشر".

وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق أن إيران "قد تتحول إلى دولة عظيمة إذا تخلت عن فكرة الأسلحة النووية"، لكنه لم يوضح ما إذا كان يطالب بتفكيك البرنامج بالكامل، أم الاكتفاء بمنعها من الوصول إلى مرحلة التسلح النووي.

لكن ترامب هدد الاثنين بتوجيه ضربات إلى المواقع النووية الإيرانية، متهما طهران بـ"المماطلة" في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وجاءت هذه التصريحات عقب محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران جرت نهاية الأسبوع الماضي في سلطنة عمان، والتي وصفت بأنها "إيجابية وبنّاءة" من كلا الجانبين.

وفي حين تصر إدارة ترامب على منع إيران من امتلاك قنبلة نووية، تشير تصريحات المبعوث الأميركي للمحادثات، ستيف ويتكوف، إلى أن واشنطن منفتحة على حلول وسط، بما في ذلك السماح لطهران بالاحتفاظ ببرنامج نووي مدني محدود.

من جهته، وصف نتنياهو هذا النهج بـ"النموذج الليبي"، في إشارة إلى تفكيك كامل للبرنامج النووي، وهو ما تعتبره طهران خطا أحمر لا يمكن تجاوزه. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
مصدر أمني إسرائيلي: حماس سلّمت جثث الأسرى الأربعة للصليب الأحمر بقطاع غزة (يديعوت أحرونوت)
lebanon 24
15/04/2025 08:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر: نتنياهو عقد مشاورات أمنية بمشاركة عدد قليل من المسؤولين بشأن إيران
lebanon 24
15/04/2025 08:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير دفاع العراق للعربية: لا خطوط حمراء أميركية على تسليح الجيش
lebanon 24
15/04/2025 08:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي: نتنياهو عاد من الولايات المتحدة مشوشا ولا يعرف ما جوهر خطة ترامب للتعامل مع إيران
lebanon 24
15/04/2025 08:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:38 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:27 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:59 | 2025-04-15
00:58 | 2025-04-15
00:54 | 2025-04-15
00:41 | 2025-04-15
00:39 | 2025-04-15
00:26 | 2025-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24