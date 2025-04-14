مصدر أمني إسرائيلي: قلق في إسرائيل.. نتنياهو لا يعرف خطوط ترامب الحمراء تجاه إيران

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وأعرب المصدر الأمني في تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" ، عن "قلق أمني عميق" حيال غموض الأميركي. كشف مصدر أمني إسرائيلي رفيع أن رئيس الوزراء لا يعلم تفاصيل الخطوط الحمراء التي وضعها الرئيس الأميركي في ما يتعلق بالمفاوضات النووية الجارية مع .وأعرب المصدر الأمني في تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" ، عن "قلق أمني عميق" حيال غموض الأميركي.

وقال: "القلق هو أننا لا نعرف ما الذي يريده فعلا، ولا نعلم ما هي خطوطه الحمراء الحقيقية، ونتنياهو أيضا لا يعرف ذلك بدقة."



وأضاف المصدر أن " تخشى من إبرام اتفاق سيئ، على وقف تطوير الأسلحة النووية من دون التطرق إلى برنامج إيران الصاروخي أو أذرعها ، مثل الحوثيين في اليمن الذين يواصلون استهداف إسرائيل، خاصة وسط التصعيد في ".



وقال إن "اتفاقا ناقصا من هذا النوع سيكبل أيدي إسرائيل"، مضيفا أنه: "في حال تم التوصل إلى اتفاق لا يرضي المصالح ، فإن إسرائيل لن تكون قادرة على شن أي هجوم ضد إيران. لا خيار ثالث لدينا: إما تفكيك البرنامج باتفاق، أو عمل عسكري مباشر".



وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق أن إيران "قد تتحول إلى دولة عظيمة إذا تخلت عن فكرة الأسلحة النووية"، لكنه لم يوضح ما إذا كان يطالب بتفكيك البرنامج بالكامل، أم الاكتفاء بمنعها من الوصول إلى مرحلة التسلح .



لكن ترامب هدد الاثنين بتوجيه ضربات إلى المواقع النووية ، متهما بـ"المماطلة" في المفاوضات مع .



وجاءت هذه التصريحات عقب غير مباشرة بين وطهران جرت نهاية الأسبوع الماضي في سلطنة عمان، والتي وصفت بأنها "إيجابية وبنّاءة" من كلا الجانبين.



وفي حين تصر إدارة ترامب على منع إيران من امتلاك قنبلة نووية، تشير تصريحات المبعوث الأميركي للمحادثات، ستيف ويتكوف، إلى أن واشنطن منفتحة على حلول وسط، بما في ذلك لطهران بالاحتفاظ ببرنامج نووي مدني محدود.



، وصف نتنياهو هذا النهج بـ"النموذج الليبي"، في إشارة إلى تفكيك كامل للبرنامج النووي، وهو ما تعتبره طهران خطا لا يمكن تجاوزه. (سكاي نيوز)