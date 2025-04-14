إسرائيل تدفع بلواء ديني إلى الجبهة.. "حشمونائيم" يدخل الحرب وهذه قصته

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كشفت القناة الـ14 ، اليوم الثلاثاء، أن الجيش سيدفع للمرة الأولى بلواء عسكري كامل يسمى "حشمونائيم"، يضم يهودًا متشددين من طائفة "الحريديم"، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ .وسيشارك اللواء العسكري، المؤلف من 6 فصائل وسريتين، في العمليات الجارية في قريبًا، حيث حصل قادته على معدل في اختبار اللياقة الافتتاحي في "ديكل"، ومن أن تبدأ جديدة في الأسابيع المقبلة، وفق القناة.وقال المقدم عمرام حيون قائد قاعدة التدريب الأساسية للواء إن "حشمونائيم يتمتع بهيكل قيادي فريد من نوعه، ففي نهاية كل أسبوع، يتم إجراء تدريب للمجندين الجدد، بينما يشارك في تدريبات للحفاظ على كفاءتهم تشمل تدريبات الملاحة والقتال مع الخاصة".وأضاف حيون أن "أفراد اللواء يشاركون كذلك في أنشطة عملياتية تسبق حتى تدريب القادة في كافة القطاعات"، لافتاً إلى أن " تُعدّ عنصرًا مهمًّا يرافق جميع ، من القادة وحتى المجندين الجدد".وتابع: "نستثمر كثيرًا في تأهيل القادة. ونحرص على أن يكون جميع القادة من علماء التوراة. فالمعيار الأساس هنا هو التوراة. والقادة والجنود يتدارسون التوراة بأسلوب تشاركي وفق طريقة الحافروتا"، على حد قوله.وأكد حيون أن "التحفيز عنصر أساس في أنشطة اللواء، حيث يأتينا قادة من وحدات مثل (شالداغ).. حتى عندما يكونون من وحدات مختلفة، فإنهم يأتون بدافع كبير"، حسب تعبيره.وختم بالتأكيد أنه "سيتم الإعلان عن فوج جديد قريبًا، وأن هناك ازديادًا في أعداد المجندين عيد (الحانوكا)"، مشددًا على أن "هذا ليس الأمر الأهم. الأعداد مهمة، لكنها ليست الأساسية. هناك نمو وحافزية كبيرة"، حسب قوله. (ارم)