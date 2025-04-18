نائب رئيس وزراء الصين يشيد بأهمية التعاون مع روسيا في مجال الطاقة

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قال دينغ شيويه شيانغ وزراء إن بلاده مستعدة للعمل مع ومواصلة تعميق التعاون ذي المنفعة المتبادلة في قطاع لتوفير ضمانات موثوقة للأمن الوطني للطاقة.وأضاف المسؤول الصيني في لقاء اليوم الجمعة مع الروسي تسيفيليف: "ترتبط الصين وروسيا بعلاقات ودية طيبة. ولا يمكن بتاتا الفصل بين الأصدقاء الحقيقيين الذين يتبادلون المساعدة والدعم في الفترات العصيبة ويسعون إلى تحقيق المشتركة".وأشاد دينغ شيويه شيانغ "بالعلاقات بين الدولتين التي تحافظ على مستويات عالية من التطور وتصبح أكثر نضجا واستقرارا وقوة".وقال شيانغ إن "التعاون في مجال الطاقة بين الصين وروسيا يشكل أساسا مهما للتعاون العملي بين ويعتبر قوة فعالة في الحفاظ على أمن الطاقة العالمي".وأشار إلى أن "حجم تجارة الطاقة بين روسيا والصين في السنوات الأخيرة، لا يزال يشكل أكثر من ثلث الثنائية".ووفقا له، يتم تنفيذ "المشاريع الكبرى الروسية في مجال الطاقة، بشكل مطرد، وتتوسع مجالات التعاون باستمرار، مما يوفر دعما قويا للتطوير المستمر للعلاقات الصينية الروسية للشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي في العصر الجديد".قبل عدة أيام، أعلن نائب الروسي أندريه رودينكو أن العلاقات بين روسيا والصين قد تشهد مزيدا من التعزيز في ظل التحديات التجارية العالمية.وفي نهاية يناير الماضي أشار الرئيس خلال اتصال مع نظيره الصيني شي جين بينغ، إلى نمو التبادل التجاري بين الدولتين بنسبة 7% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024، ليصل إلى ما بين 220 و245 مليار دولار.