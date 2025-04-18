نائب رئيس وزراء الصين يشيد بأهمية التعاون مع روسيا في مجال الطاقة

قال دينغ شيويه شيانغ نائب رئيس
وزراء الصين
إن بلاده مستعدة للعمل مع روسيا
ومواصلة تعميق التعاون ذي المنفعة المتبادلة في قطاع الطاقة
لتوفير ضمانات موثوقة للأمن الوطني للطاقة.
وأضاف المسؤول الصيني في لقاء اليوم الجمعة مع وزير الطاقة
الروسي سيرغي
تسيفيليف: "ترتبط الصين وروسيا بعلاقات جوار
ودية طيبة. ولا يمكن بتاتا الفصل بين الأصدقاء الحقيقيين الذين يتبادلون المساعدة والدعم في الفترات العصيبة ويسعون إلى تحقيق التنمية
المشتركة".
وأشاد دينغ شيويه شيانغ "بالعلاقات بين الدولتين التي تحافظ على مستويات عالية من التطور وتصبح أكثر نضجا واستقرارا وقوة".
وقال شيانغ إن "التعاون في مجال الطاقة بين الصين وروسيا يشكل أساسا مهما للتعاون العملي بين البلدين
ويعتبر قوة فعالة في الحفاظ على أمن الطاقة العالمي".
وأشار إلى أن "حجم تجارة الطاقة بين روسيا والصين في السنوات الأخيرة، لا يزال يشكل أكثر من ثلث إجمالي التجارة
الثنائية".
ووفقا له، يتم تنفيذ "المشاريع الكبرى الروسية الصينية
في مجال الطاقة، بشكل مطرد، وتتوسع مجالات التعاون باستمرار، مما يوفر دعما قويا للتطوير المستمر للعلاقات الصينية الروسية للشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي في العصر الجديد".
قبل عدة أيام، أعلن نائب وزير الخارجية
الروسي أندريه رودينكو أن العلاقات بين روسيا والصين قد تشهد مزيدا من التعزيز في ظل التحديات التجارية العالمية.
وفي نهاية يناير الماضي أشار الرئيس فلاديمير بوتين
خلال اتصال مع نظيره الصيني شي جين بينغ، إلى نمو التبادل التجاري بين الدولتين بنسبة 7% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024، ليصل إلى ما بين 220 و245 مليار دولار.