في بغداد.. روسيا تستعرض معداتها العسكرية

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية أنها ستستعرض مجموعة من الأسلحة والمعدات الجديدة خلال فعاليات معرض IQDEX 2025 التي ستقام في في الفترة ما بين 19 و22 نيسان الجاري.

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ونشرت المؤسسة على موقعها الرسمي: "خلال فعاليات معرض IQDEX 2025، ستقدم شركة Rosoboronexport التابعة لنا عرضا لمنظومة Kornet-EM المضادة للدبابات، المثبتة على هيكل المركبة المدرعة Typhoon-K. كما سيتم Bulat خصيصا لهذه المنظومة، والذي يتميز بقدرته على اختراق الدروع بسمك 250 ملم، حتى تلك المزودة بأنظمة الديناميكية."



وأشار مطورو صاروخ (Bulat) في شباط الماضي إلى أن الصاروخ صمم لتدمير المدرعات المجهزة بأنظمة الحماية الديناميكية المركبات المدرعة الخفيفة والمركبات غير المدرعة، وأن الصاروخ قادر على إصابة أهدافه على مسافة تصل إلى 3.5 كلم.



كما أشارت "روستيخ" إلى أن Rosoboronexport ستكشف خلال المعرض أيضا عن العديد من نماذج الطائرات الروسية المسيّرة مثل Orlan-10E وS-350M Skat ومسيّرة KUB-2E الانتحارية.



وستقدم في المعرض مجموعة من الأسلحة الرشاشة مثل : AK-203 وAK-15 وAK-15K وAK-19 وAK-308، إضافة إلى بندقية القنص "تشوكافين، ورشاش PPK-20، إضافة إلى منظومات مضادة للدرونات وبعض منظومات الكشف عن . (روسيا اليوم)