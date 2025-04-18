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عراقجي في روما السبت

Lebanon 24
18-04-2025 | 01:18
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قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، أنه سيتوجه إلى روما يوم السبت بهدف المشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.
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وأكد عراقجي أن "روما ليست هي المضيفة للمفاوضات، بل هي مكان المفاوضات. ولا تزال حكومة سلطنة عمان هي المضيف للمفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وسوف نكون حاضرين في المكان الذي يحدده المضيف، وتظل مهمة الوساطة وإقامة الاتصالات غير المباشرة من مسؤولية وزير خارجية سلطنة عمان وحكومة بلاده.

وشدد الوزير الإيراني: "سأذهب إلى روما يوم السبت وسنبدأ الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن رسالة المرشد الإيراني للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تضمنت تطورات المفاوضات مع الولايات المتحدة والقضايا الإقليمية والدولية.

وقال عراقجي حول تصريحات المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف "نسمع رسائل متناقضة من الولايات المتحدة لكن المعيار بالنسبة لنا ما يقولونه في مفاوضاتنا غير المباشرة".
 
وأضاف "في المقابل، عبرنا عن وجهات نظرنا بجدية ووضوح بشأن هذه المواقف".

وأكد عراقجي: "مواقفنا في هذه المفاوضات واضحة، وقد شرحناها للطرف الآخر. لم ولن تتغير كلماتنا، ولن نتحدث بصورة مختلفة كل يوم. نتوقع من الطرف الآخر أن يحضر المفاوضات بجدية وثبات في الرأي والخطوات، وعندها فقط يمكن للمفاوضات أن تتقدم للأمام وتحرز تقدما مفيدا".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن "الصين وروسيا والدول التي تربطنا بها علاقات وثيقة أبدت استعدادها لدفع المفاوضات مع الولايات المتحدة إلى الأمام". (سكاي نيوز عربية) 
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