عراقجي في روما السبت

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وأكد عراقجي أن "روما ليست هي المضيفة للمفاوضات، بل هي مكان المفاوضات. ولا تزال حكومة هي المضيف للمفاوضات غير المباشرة بين والولايات المتحدة، نكون حاضرين في المكان الذي يحدده المضيف، وتظل مهمة الوساطة وإقامة الاتصالات غير المباشرة من مسؤولية وزير خارجية سلطنة وحكومة بلاده.



وشدد الوزير : "سأذهب إلى روما يوم السبت وسنبدأ الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة"، وفقا لما ذكرته "إرنا".



وأوضح الإيراني أن رسالة الإيراني للرئيس الروسي تضمنت تطورات المفاوضات مع الولايات المتحدة والقضايا والدولية.



وقال عراقجي حول تصريحات الأميركي ستيف ويتكوف "نسمع رسائل متناقضة من الولايات المتحدة لكن المعيار بالنسبة لنا ما يقولونه في مفاوضاتنا غير المباشرة". قال عباس عراقجي، الخميس، أنه سيتوجه إلى يوم السبت بهدف المشاركة في الثانية من المفاوضات غير المباشرة مع .وأكد عراقجي أن "روما ليست هي المضيفة للمفاوضات، بل هي مكان المفاوضات. ولا تزال حكومة هي المضيف للمفاوضات غير المباشرة بين والولايات المتحدة، نكون حاضرين في المكان الذي يحدده المضيف، وتظل مهمة الوساطة وإقامة الاتصالات غير المباشرة من مسؤولية وزير خارجية سلطنة وحكومة بلاده.وشدد الوزير : "سأذهب إلى روما يوم السبت وسنبدأ الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة"، وفقا لما ذكرته "إرنا".وأوضح الإيراني أن رسالة الإيراني للرئيس الروسي تضمنت تطورات المفاوضات مع الولايات المتحدة والقضايا والدولية.وقال عراقجي حول تصريحات الأميركي ستيف ويتكوف "نسمع رسائل متناقضة من الولايات المتحدة لكن المعيار بالنسبة لنا ما يقولونه في مفاوضاتنا غير المباشرة".

وأضاف "في المقابل، عبرنا عن وجهات نظرنا بجدية ووضوح بشأن هذه المواقف".



وأكد عراقجي: "مواقفنا في هذه المفاوضات واضحة، وقد شرحناها للطرف الآخر. لم ولن تتغير كلماتنا، ولن نتحدث بصورة مختلفة كل يوم. نتوقع من الطرف الآخر أن يحضر المفاوضات بجدية وثبات في الرأي والخطوات، وعندها فقط يمكن للمفاوضات أن تتقدم للأمام وتحرز تقدما مفيدا".



وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن " وروسيا والدول التي تربطنا بها علاقات وثيقة أبدت استعدادها لدفع المفاوضات مع الولايات المتحدة إلى ". (سكاي عربية)