لهذا السبب.. هاري وميغان يقطعان الدعم عن منظمة إسلامية

Advertisement

وجاء هذا القرار بعد أن نشرت جانان ، مؤسسة المنظمة، مقالات تنتقد فيها السياسات ، بما في ذلك وصفها "للاحتلال بأنه ظلم فادح" ودعوتها لـ" من إلى البحر".وكانت مؤسسة "أركويل" التابعة للثنائي قد خصصت الأموال لدعم برنامج الخياطة والتمكين للاجئات الأفغانيات في ميلووكي. إلا أن الانسحاب أثار جدلا واسعا، خاصة بعد أن اتهمت نجيب بـ"إسكات أصوات النساء الملونات" و"التخلي عن مهمتهما ". (روسيا اليوم)