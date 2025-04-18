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عربي-دولي

لهذا السبب.. هاري وميغان يقطعان الدعم عن منظمة إسلامية

Lebanon 24
18-04-2025 | 01:20
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سحبت ميغان ماركل والأمير هاري تمويلا بقيمة 55  ألف دولار كانت مخصصة لمنظمة "تحالف النساء المسلمات" في ميلووكي، وذلك بسبب مواقف مسؤولة المنظمة المناهضة لإسرائيل.
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وجاء هذا القرار بعد أن نشرت جانان نجيب، مؤسسة المنظمة، مقالات تنتقد فيها السياسات الإسرائيلية، بما في ذلك وصفها "للاحتلال بأنه ظلم فادح" ودعوتها لـ"تحرير فلسطين من النهر إلى البحر".

وكانت مؤسسة "أركويل" التابعة للثنائي الملكي قد خصصت الأموال لدعم برنامج الخياطة والتمكين للاجئات الأفغانيات في ميلووكي. إلا أن الانسحاب أثار جدلا واسعا، خاصة بعد أن اتهمت نجيب هاري وميغان بـ"إسكات أصوات النساء الملونات" و"التخلي عن مهمتهما الإنسانية". (روسيا اليوم)
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