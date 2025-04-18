فيضانات عارمة شمالي إيطاليا بسبب أمطار غزيرة

تسببت الأمطار الغزيرة في أجزاء من إيطاليا
بحدوث فيضانات عارمة، وغمرت المياه شوارع
مدينة تورينو شمال البلاد بعد أن فاض نهر يعبر المدينة، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وأفادت مصادر محلية بمصرع رجل مسن يبلغ من العمر 92 عاما بعدما غمرت المياه منزله، في وقت تواصل فيه فرق الطوارئ عمليات الإنقاذ والتقييم.
وشهدت مدينة تورينو شمال البلاد، هطولا غزيرا للأمطار خلال الأيام الماضية، ما تسبب في ارتفاع منسوب المياه وحدوث فيضانات في عدد من المناطق السكنية.
ويواجه شمال إيطاليا أزمة مناخية حادة في نيسان 2025، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق واضطرابات في مناطق مثل بييمونتي وجنوب تيرول ولومباردي وتوسكانا.
وأعلنت أكثر من 100 بلدية في بييمونتي، بما في ذلك العاصمة تورينو، أعلى
مستوى إنذار أحمر
.
وتعد بييمونتي، الواقعة في شمال غرب إيطاليا، المنطقة الأكثر تضررا من أمطار
نيسان 2025، حيث دمرت الفيضانات مدنا مثل تورينو وكريما. وفي تورينو أغلقت الطرق بالقرب من نهر بو، وشهدت المدينة اضطرابا في روتينها اليومي.
وكثفت السلطات المحلية عمليات الإنقاذ، حيث يراقب رجال الإطفاء وفرق الحماية
المدنية الأنهار
والمناطق عالية الخطورة، وفي بعض البلدات
، علّقت الدراسة والخدمات العامة، ونصح السكان بتجنب السفر
غير الضروري.
وفي ذات السياق، قالت صحيفة "ديلي
ميل" البريطانية
إن مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا
أصدر تحذيرا للسياح البريطانيين
مع اجتياح العاصفة
"هانز" لأوروبا خلال عطلة عيد الفصح.
ويأتي هذا التحذير بعد أن ضربت فيضانات مفاجئة إيطاليا، ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تجتاح هذه الظروف الجوية القاسية أجزاء من إسبانيا
وسويسرا وفرنسا وأجزاء واسعة من إيطاليا.
وكتب مكتب الأرصاد الجوية على حسابه في تويتر
(X): "ستجلب العاصفة "هانز"، التي أطلقت عليها هيئة الأرصاد الجوية الإيطالية
الاسم رياحا قوية وأمواجا هائجة إلى أجزاء من البحر الأبيض
المتوسط هذا الأسبوع.