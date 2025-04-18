إسرائيل تستعد لملء الفراغ الأميركي في سوريا.. فما هي خططها؟

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ويقع في صدارة السيناريوهات، التحرك إلى مكان القوات عسكرياً، لكن ليس برًّا في المراحل الأولى، ولكن عبر استهدافات من خلال الجو ، بحسب ما ذكره الخبيران لـ"إرم ".



وأشارا إلى أن السيناريوهات تتضمن التواجد العسكري على الأرض، الذي يستهدف استقطاع أراضٍ جديدة في السوري تحت بند التنافس مع في ظل العمل على السيطرة، والتمدد، وتوسيع مناطق النفوذ بين . قدَّم خبيران، سيناريوهات "مُحتملة" بخصوص ما تعتبره "حراكاً ملائماً" في مناطق شمال وشرق ، حال الانسحاب الأميركي من تلك المناطق.ويقع في صدارة السيناريوهات، التحرك إلى مكان القوات عسكرياً، لكن ليس برًّا في المراحل الأولى، ولكن عبر استهدافات من خلال الجو ، بحسب ما ذكره الخبيران لـ"إرم ".وأشارا إلى أن السيناريوهات تتضمن التواجد العسكري على الأرض، الذي يستهدف استقطاع أراضٍ جديدة في السوري تحت بند التنافس مع في ظل العمل على السيطرة، والتمدد، وتوسيع مناطق النفوذ بين .

ورأى الخبير في نزال، أن ما تقصده بـ"حراك ملائم" في حال الانسحاب الأميركي من الشرق السوري هو التحرك مكانها عسكرياً ليس على الجغرافيا واليابسة في المراحل الأولى، ولكن عبر استهدافات من خلال سلاح الجو.



وبيّن، أن هذا المصطلح تريد تل أبيب أن تقول من خلاله إنها ذاهبة باتجاه تأدية المهام، التي كانت تقوم بها القوات الأميركية هناك، والتي كانت تعفي الجيش الإسرائيلي من مسؤوليات سيصبح مضطراً إتمامها بنفسه.



ورجح الدكتور نزال بقاء القوات الأميركية في الشرق السوري وعدم الانسحاب، الذي يتكرر الحديث عنه بكثافة منذ العام 2016، لافتاً إلى أنه رغم حديث الرئيس الأميركي إلا هناك مؤشرات تقول إنه لن يقدم على الانسحاب. (ارم)