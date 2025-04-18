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إقتصاد

ترامب: اتفاق المعادن مع أوكرانيا قد يوقع الأسبوع المقبل

Lebanon 24
18-04-2025 | 02:46
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن أوكرانيا والولايات المتحدة قد توقعان اتفاق المعادن والتعاون الاقتصادي الذي يتفاوضان بشأنه الأسبوع المقبل.
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وقال ترامب، للصحفيين مساء الخميس في البيت الأبيض، في إشارة فيما يبدو إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة وأوكرانيا "لدينا اتفاق المعادن، وأعتقد أنه سيتم توقيعه يوم الخميس المقبل"، وفقا لوكالة رويترز.

وفي وقت لاحق، قالت يوليا سفبيريدنكو، النائب الأول للرئيس الأوكراني ووزيرة الاقتصاد إن أوكرانيا والولايات المتحدة وقعتا اليوم الخميس مذكرة إعلان نوايا كخطوة أولية نحو إبرام اتفاق بشأن استغلال المعادن في أوكرانيا.
 
وكتبت سفبيريدنكو على منصة التواصل الاجتماعي إكس "يسعدنا أن نعلن عن التوقيع مع شركائنا الأميركيين على مذكرة النوايا التي تمهد الطريق أمام اتفاق شراكة اقتصادية وإنشاء صندوق الاستثمار لإعادة إعمار أوكرانيا". (سكاي نيوز عربية) 
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