ترامب: اتفاق المعادن مع أوكرانيا قد يوقع الأسبوع المقبل

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قال الرئيس الأميركي إن والولايات المتحدة قد توقعان اتفاق والتعاون الاقتصادي الذي يتفاوضان بشأنه الأسبوع المقبل.وقال ، للصحفيين مساء الخميس في ، في إشارة فيما يبدو إلى الاتفاق بين وأوكرانيا "لدينا اتفاق المعادن، وأعتقد أنه سيتم توقيعه يوم الخميس المقبل"، وفقا لوكالة .وفي وقت لاحق، قالت يوليا سفبيريدنكو، النائب الأول للرئيس الأوكراني ووزيرة إن أوكرانيا والولايات المتحدة وقعتا اليوم الخميس مذكرة إعلان نوايا كخطوة أولية نحو إبرام اتفاق بشأن استغلال المعادن في أوكرانيا.