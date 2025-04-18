مناورات كورية جنوبية على حدود جارتها الشمالية

Advertisement

أعلنت الجنوبية إجراء تدريبات ليلية لإطلاق النار في بلدة حدودية بوقت سابق من الأسبوع في إطار جهود تعزيز جاهزيتها "ضد استفزازات محتملة من الجارة الشمالية".وشارك حوالي 300 جندي من للقوات في التدريبات التي جرت يومي الأربعاء والخميس في بلدة غوسونغ الساحلية الحدودية، التي تقع على بعد نحو 160 كيلومترا سيئول، بحسب ما أفادت به القوات البرية.وقالت القوات البرية إن التدريبات شملت تعبئة نحو 40 قطعة من المعدات الرئيسية، بما في ذلك "الهاوتزر" ذاتي الدفع من طراز "K9A1"، وقاذفة الصواريخ المتعددة من طراز "تشونمو"، ومعدات المراقبة مثل الرادار المضاد للبطاريات والمركبات الجوية غير المأهولة (UAV).وفي التدريبات، رصدت القوات "استفزازا وهميا للعدو باستخدام الرادار وردت بإطلاق النار" ثم قامت بتأكيد النتائج باستخدام مركبة جوية غير مأهولة وأعادت إطلاق النار في عرض للقوة النارية السريعة.وأوضحت القوات البرية: "سنسعى إلى ترسيخ جاهزية عسكرية تمكننا من الرد الساحق على أي استفزاز من العدو من خلال العملي والتدريب في مواقع القتال".وذكرت أنه تمت مشاركة إرشادات السلامة مع قبل التدريبات، وتم تطبيقها أثناء التدريبات بالتعاون مع .