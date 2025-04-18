Advertisement

عربي-دولي

مناورات كورية جنوبية على حدود جارتها الشمالية

Lebanon 24
18-04-2025 | 02:54
A-
A+
Doc-P-1349012-638805670000817511.jpg
Doc-P-1349012-638805670000817511.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت القوات البرية الكورية الجنوبية إجراء تدريبات ليلية لإطلاق النار في بلدة حدودية بوقت سابق من الأسبوع في إطار جهود تعزيز جاهزيتها "ضد استفزازات محتملة من الجارة الشمالية".
Advertisement

وشارك حوالي 300 جندي من الفيلق الثالث للقوات البرية في التدريبات التي جرت يومي الأربعاء والخميس في بلدة غوسونغ الساحلية الحدودية، التي تقع على بعد نحو 160 كيلومترا شمال شرق سيئول، بحسب ما أفادت به القوات البرية.

وقالت القوات البرية إن التدريبات شملت تعبئة نحو 40 قطعة من المعدات الرئيسية، بما في ذلك مدفع "الهاوتزر" ذاتي الدفع من طراز "K9A1"، وقاذفة الصواريخ المتعددة من طراز "تشونمو"، ومعدات المراقبة مثل الرادار المضاد للبطاريات والمركبات الجوية غير المأهولة (UAV).

وفي التدريبات، رصدت القوات "استفزازا وهميا للعدو باستخدام الرادار وردت بإطلاق النار" ثم قامت بتأكيد النتائج باستخدام مركبة جوية غير مأهولة وأعادت إطلاق النار في عرض للقوة النارية السريعة.

وأوضحت القوات البرية: "سنسعى إلى ترسيخ جاهزية عسكرية تمكننا من الرد الساحق على أي استفزاز من العدو من خلال التعليم العملي والتدريب في مواقع القتال".

وذكرت أنه تمت مشاركة إرشادات السلامة مع المجتمع المحلي قبل التدريبات، وتم تطبيقها أثناء التدريبات بالتعاون مع خفر السواحل.
مواضيع ذات صلة
القوات الكورية الجنوبية والأميركية تجري مناورات في "أنفاق كورية شمالية"
lebanon 24
18/04/2025 19:25:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الكورية الشمالية: المناورات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية "عمل استفزازي خطير"
lebanon 24
18/04/2025 19:25:02 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الشمالية: المناورات العسكرية بين أميركا وكوريا الجنوبية استفزاز خطير
lebanon 24
18/04/2025 19:25:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الكورية الشمالية: مناورات سول وواشنطن استفزازية وتعاونهما العسكري تجربة حرب نووية مخطط لها
lebanon 24
18/04/2025 19:25:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:07 | 2025-04-18
12:00 | 2025-04-18
11:48 | 2025-04-18
11:13 | 2025-04-18
10:46 | 2025-04-18
10:30 | 2025-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24