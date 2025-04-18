في استعراض عسكري ضخم.. إيران: جيشنا أفسد أحلام العدو

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استعرض الجيش ، اليوم الجمعة، قدراته مرقد الإمام العاصمة ، وذلك بمناسبة "یوم الجیش الإيراني" الموافق في 18 نيسان.وحضر مراسم الاستعراض رئيس البلاد ، وكبار قادة القوات المسلحة الإیرانیة، وفق ما أفادت إرنا .وقال في كلمة له أثناء المراسم: " الجيش الإيراني لاحتل العدو بلادنا، جيشنا أفسد العدو".وأشار إلى أن "الجيش الإيراني وصل إلى مرحلة تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل المجالات".وأردف "استطعنا أن نقدم أنفسنا كقوة لا مثيل لها في المنطقة بفضل قواتنا المسلحة، وجيشنا مكننا من ممارسة دورنا في المنطقة بقوة بهدف تحقيق الأمن والسلام".وشارك في الاستعراض القتالية والمدرعات التابعة للقوات للجيش، ومقاتلات القوة الجوية وأسلحة وأنظمة دفاع القوة الجوية والمعدات المحمولة. (روسيا اليوم)