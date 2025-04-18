بشأن الهجوم الإسرائيلي على إيران.. ترامب: لست في عجلة من أمري

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قال الرئيس الأميركي ، مساء الخميس، إنه يعتقد أن تسعى إلى الحوار، مشيراً إلى أنه لا يشعر بأي عجلة للقيام بعمل عسكري ضد .وجاءت تصريحات خلال لقائه برئيسة وزراء ، حيث ردّ على سؤال حول تقرير نشرته صحيفة " تايمز" New Times يفيد بأنه أوقف هجوماً إسرائيلياً ضد إيران.وقال ترامب: "لا أقول إنني رفضت الهجوم، لكنني لست في عجلة من لتنفيذه، لأنني أعتقد أن لدى إيران فرصة لتصبح دولة عظيمة".