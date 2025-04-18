Advertisement

عربي-دولي

بشأن الهجوم الإسرائيلي على إيران.. ترامب: لست في عجلة من أمري

Lebanon 24
18-04-2025 | 03:56
A-
A+
Doc-P-1349035-638805707182574564.png
Doc-P-1349035-638805707182574564.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الخميس، إنه يعتقد أن إيران تسعى إلى الحوار، مشيراً إلى أنه لا يشعر بأي عجلة للقيام بعمل عسكري ضد طهران.
Advertisement

وجاءت تصريحات ترامب خلال لقائه برئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، حيث ردّ على سؤال حول تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" New york Times يفيد بأنه أوقف هجوماً إسرائيلياً ضد إيران.

وقال ترامب: "لا أقول إنني رفضت الهجوم، لكنني لست في عجلة من أمري لتنفيذه، لأنني أعتقد أن لدى إيران فرصة لتصبح دولة عظيمة".
 
 
مواضيع ذات صلة
ترامب بشأن المحادثات مع إيران: أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام
lebanon 24
18/04/2025 19:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لست قلقا بشأن تراجع الأسواق المالية
lebanon 24
18/04/2025 19:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بعثة إيران في الأمم المتحدة: لم نتلق أي رسالة من ترامب بشأن البرنامج النووي
lebanon 24
18/04/2025 19:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد القوات البرية الأوكراني: الهجوم الصاروخي الروسي على مركز التدريب مأساة رهيبة وأمرت بالتحقيق
lebanon 24
18/04/2025 19:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:07 | 2025-04-18
12:00 | 2025-04-18
11:48 | 2025-04-18
11:13 | 2025-04-18
10:46 | 2025-04-18
10:30 | 2025-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24