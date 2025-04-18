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إقتصاد

سعر الذهب يتراجع.. هذا ما سجله

Lebanon 24
18-04-2025 | 04:15
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أنهت أسعار الذهب التعاملات على انخفاض مع جني المستثمرين للأرباح، لكن أسعار المعدن النفيس بقيت فوق مستوى 3300 دولار للأونصة.
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وأغلقت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تداولات أمس الخميس على انخفاض نسبته 0.54% عند 3328.40 دولار للأونصة، فيما أنهت العقود الفورية على تراجع نسبته 0.49% عند 3326.85 دولار للأونصة.

وجاء الانخفاض في ظل إقبال المستثمرين لجني الأرباح بعد أن صعدت أسعار الذهب الأربعاء إلى مستوى تاريخي فوق مستوى 3300 دولار للأونصة.
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