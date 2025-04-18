بشأن إيران.. وزير إسرائيلي ومدير الموساد يجتمعان مع ويتكوف

قال مراسل "أكسيوس" في منشور على موقع إكس اليوم الجمعة، نقلا عن ثلاثة مصادر إسرائيلية، إن ورئيس جهاز (الموساد) موجودان في للقاء الأميركي قبيل المحادثات مع بشأن برنامجها غدا. (العربية)

Advertisement