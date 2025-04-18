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عربي-دولي

بشأن إيران.. وزير إسرائيلي ومدير الموساد يجتمعان مع ويتكوف

Lebanon 24
18-04-2025 | 04:32
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قال مراسل "أكسيوس" باراك رافيد في منشور على موقع إكس اليوم الجمعة، نقلا عن ثلاثة مصادر إسرائيلية، إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ورئيس جهاز المخابرات (الموساد) دافيد برنياع موجودان في باريس للقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف قبيل المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي غدا. (العربية)
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