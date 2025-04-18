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عربي-دولي

بغارة إسرائيليّة... إستشهاد بطلة فيلم مشارك بـ"مهرجان كان"

Lebanon 24
18-04-2025 | 05:13
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استشهدت المصورة الفلسطينية فاطمة حسونة في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.
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وكانت فاطمة بطلة فيلم وثائقي من المقرر أن يعرض للمرة الأولى في دورة العام الجاري لمهرجان كان السينمائي الدولي ضمن برنامج مواز.

وذكرت مصادر طبية في قطاع غزة أن فاطمة و9 من أقاربها استشهدوا إثر تعرض منزلهم في شمال قطاع غزة لغارة. (العربية)
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