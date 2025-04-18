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استشهدت المصورة في جوية إسرائيلية على .وكانت فاطمة بطلة فيلم وثائقي من أن يعرض للمرة الأولى في العام الجاري لمهرجان كان السينمائي الدولي ضمن برنامج مواز.وذكرت مصادر طبية في قطاع غزة أن فاطمة و9 من أقاربها استشهدوا إثر تعرض منزلهم في شمال قطاع غزة لغارة. (العربية)