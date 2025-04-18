"أؤدي صلاة كتبها ترامب بنفسه".. هذا ما قاله السفير الأميركي من أمام حائط البراق

أدى السفير الأميركي الجديد لدى هاكابي من أمام حائط البراق (المبكى) غربي ، بالتزامن مع حلول عيد الفصح اليهودي.





وقال هاكابي من أمام حائط البراق غربي ، الذي زاره برفقة وفد إسرائيلي، "أنا هنا لأؤدي صلاة كتبها الرئيس الأميركي بنفسه".

مرتديا الكيباه.. السفير الأمريكي لدى إسرائيل هكابي: لا يوجد شيء أعظم من أن أفعله في هذا اليوم سوى الصلاة نيابة عن الرئيس والشعب الأمريكي من أجل . أردت أن أتمكن من المجيء إلى هنا للاحتفال بعيد الفصح - ترجمة صدى pic.twitter.com/h85iiMUDZc — SadaNews (@SadaNewsPS) April 18, 2025 Advertisement

وأضاف هاكابي، الذي ارتدي "الكيباه" (القلنسوة اليهودية) أنه جاء إلى حائط البراق ليصلي لعودة كل الرهائن الإسرائيليين في غزة إلى منازلهم.



وأضاف: "لا يوجد شيء أعظم مما أفعله في هذا اليوم سوى الصلاة نيابة عن الرئيس والشعب الأميركي من أجل القدس. أردت أن أتمكن من المجيء إلى هنا للاحتفال بعيد الفصح".





وكانت مراسلتنا أشارت إلى أن القوات اتخذت تدابير أمنية مكثفة في محيط البلدة القديمة وحائط البراقب التزامن مع زيارة السفير هاكابي.



وهاكابي معروف بدعمه القوي لإسرائيل، وهو إنجيلي له مواقف مؤيدة للاستيطان وضم ، ويرى أن "أرض إسرائيل" حق إلهي للشعب اليهودي، ويرفض فكرة حل الدولتين. وقد رحب مسؤولون إسرائيليون بارزون بتعيينه سفيرا أمريكيا لدى ، معتبرين إياه صديقا قويا لإسرائيل وسيسهم في تعزيز بين . (روسيا اليوم)