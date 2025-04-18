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عربي-دولي

"أؤدي صلاة كتبها ترامب بنفسه".. هذا ما قاله السفير الأميركي من أمام حائط البراق

Lebanon 24
18-04-2025 | 05:19
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أدى السفير الأميركي الجديد لدى إسرائيل مايك هاكابي الصلاة من أمام حائط البراق (المبكى) غربي المسجد الأقصى، بالتزامن مع حلول عيد الفصح اليهودي.


وقال هاكابي من أمام حائط البراق غربي المسجد الأقصى، الذي زاره برفقة وفد إسرائيلي، "أنا هنا لأؤدي صلاة كتبها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنفسه".
 
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وأضاف هاكابي، الذي ارتدي "الكيباه" (القلنسوة اليهودية) أنه جاء إلى حائط البراق ليصلي لعودة كل الرهائن الإسرائيليين في غزة إلى منازلهم.

وأضاف: "لا يوجد شيء أعظم مما أفعله في هذا اليوم سوى الصلاة نيابة عن الرئيس والشعب الأميركي من أجل القدس. أردت أن أتمكن من المجيء إلى هنا للاحتفال بعيد الفصح".


وكانت مراسلتنا أشارت إلى أن القوات الإسرائيلية اتخذت تدابير أمنية مكثفة في محيط البلدة القديمة وحائط البراقب التزامن مع زيارة السفير هاكابي.

وهاكابي معروف بدعمه القوي لإسرائيل، وهو مسيحي إنجيلي له مواقف مؤيدة للاستيطان وضم الضفة الغربية، ويرى أن "أرض إسرائيل" حق إلهي للشعب اليهودي، ويرفض فكرة حل الدولتين. وقد رحب مسؤولون إسرائيليون بارزون بتعيينه سفيرا أمريكيا لدى تل أبيب، معتبرين إياه صديقا قويا لإسرائيل وسيسهم في تعزيز التحالف بين البلدين. (روسيا اليوم)
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