"أؤدي صلاة كتبها ترامب بنفسه".. هذا ما قاله السفير الأميركي من أمام حائط البراق

مرتديا الكيباه.. السفير الأمريكي لدى إسرائيل هكابي: لا يوجد شيء أعظم من أن أفعله في هذا اليوم سوى الصلاة نيابة عن الرئيس والشعب الأمريكي من أجل القدس. أردت أن أتمكن من المجيء إلى هنا للاحتفال بعيد الفصح - ترجمة صدى نيوز pic.twitter.com/h85iiMUDZc
— SadaNews (@SadaNewsPS) April 18, 2025
مرتديا الكيباه.. السفير الأمريكي لدى إسرائيل هكابي: لا يوجد شيء أعظم من أن أفعله في هذا اليوم سوى الصلاة نيابة عن الرئيس والشعب الأمريكي من أجل القدس. أردت أن أتمكن من المجيء إلى هنا للاحتفال بعيد الفصح - ترجمة صدى نيوز pic.twitter.com/h85iiMUDZc