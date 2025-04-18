الولايات المتحدة الأميركيّة تستهدف الصين بضرائب جديدة

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فرضت رسوم على السفن المصنعة في ، على أن تطبق في تشرين الاول المقبل وترتفع بشكل تدريجي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.وقال المفاوض التجاري الأميركي جيميسون : "تعد السفن والشحن البحري أمرا حيويا للأمن الاقتصادي الأميركي وحرية تدفق . وستبدأ إجراءات في كبح هيمنة الصين، ومعالجة التهديدات لسلسلة التوريد الأميركية، وإرسال إشارة طلب على السفن المصنعة في الولايات المتحدة". (روسيا اليوم)