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إقتصاد

الولايات المتحدة الأميركيّة تستهدف الصين بضرائب جديدة

Lebanon 24
18-04-2025 | 06:25
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فرضت الولايات المتحدة رسوم ميناء على السفن المصنعة في الصين، على أن تطبق في تشرين الاول المقبل وترتفع بشكل تدريجي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
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وقال المفاوض التجاري الأميركي جيميسون غرير: "تعد السفن والشحن البحري أمرا حيويا للأمن الاقتصادي الأميركي وحرية تدفق التجارة. وستبدأ إجراءات إدارة ترامب في كبح هيمنة الصين، ومعالجة التهديدات لسلسلة التوريد الأميركية، وإرسال إشارة طلب على السفن المصنعة في الولايات المتحدة". (روسيا اليوم)
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