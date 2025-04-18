واشنطن تتهم شركة أقمار صناعية صينية بدعم هجمات الحوثيين على مصالحها

Advertisement

اتهمت الخارجية الأميركية شركة تشانغ قوانغ الأقمار بدعم هجمات الحوثيين على المصالح الأميركية بشكل مباشر، واصفة الأمر بأنه "غير مقبول".وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي في إفادة صحفية دورية الخميس: "بإمكاننا تأكيد التقارير التي تفيد بأن شركة تشانغ قوانغ لتكنولوجيا الأقمار الصناعية تدعم بشكل مباشر الهجمات الإرهابية للحوثيين المدعومين من المصالح الأميركية".ولم تقدم بروس أي تفاصيل، لكنها أقرت بخبر نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، نقلت فيه عن مسؤولين أميركيين لم يتم هوياتهم، قولهم إن الشركة المرتبطة بالجيش الصيني قدمت صورا تسمح للمتمردين باستهداف السفن الحربية والسفن التجارية الأميركية التي تمر عبر البحر .وأشارت بروس إلى أن مساعدة الشركة للحوثيين استمرت على الرغم من تواصل مع بكين بشأن هذه القضية، وأضافت: "استمرارهم في ذلك أمر غير مقبول".وفي وقت سابق هذا العام زعمت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جماعة " الله" (الحوثيون) تمتلك علاقات تعاون مع ، وأن الحوثيين يستخدمون أسلحة صينية الصنع لشن هجماتهم كجزء من الاتفاقيات التي بموجبها ستكون السفن المملوكة للصين "محصنة".وكانت الصين عارضت الحملة الغربية ضد الحوثيين منذ بدايتها، مشيرة إلى أن " لم يأذن أبدا لأي دولة باستخدام القوة ضد اليمن، ولا يجوز لأي دولة استخدام القانون الدولي.. لإثارة توترات جديدة في البحر الأحمر". (روسيا اليوم)