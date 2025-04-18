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عربي-دولي

واشنطن تتهم شركة أقمار صناعية صينية بدعم هجمات الحوثيين على مصالحها

Lebanon 24
18-04-2025 | 06:22
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اتهمت الخارجية الأميركية شركة تشانغ قوانغ الصينية لتكنولوجيا الأقمار الصناعية بدعم هجمات الحوثيين على المصالح الأميركية بشكل مباشر، واصفة الأمر بأنه "غير مقبول".
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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس في إفادة صحفية دورية الخميس: "بإمكاننا تأكيد التقارير التي تفيد بأن شركة تشانغ قوانغ لتكنولوجيا الأقمار الصناعية المحدودة تدعم بشكل مباشر الهجمات الإرهابية للحوثيين المدعومين من إيران على المصالح الأميركية".

ولم تقدم بروس أي تفاصيل، لكنها أقرت بخبر نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، نقلت فيه عن مسؤولين أميركيين لم يتم الكشف عن هوياتهم، قولهم إن الشركة المرتبطة بالجيش الصيني قدمت صورا تسمح للمتمردين باستهداف السفن الحربية والسفن التجارية الأميركية التي تمر عبر البحر الأحمر.

وأشارت بروس إلى أن مساعدة الشركة للحوثيين استمرت على الرغم من تواصل الولايات المتحدة مع بكين بشأن هذه القضية، وأضافت: "استمرارهم في ذلك أمر غير مقبول".

وفي وقت سابق هذا العام زعمت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية تمتلك علاقات تعاون مع الصين، وأن الحوثيين يستخدمون أسلحة صينية الصنع لشن هجماتهم كجزء من الاتفاقيات التي بموجبها ستكون السفن المملوكة للصين "محصنة".

وكانت الصين عارضت الحملة العسكرية الأمريكية الغربية ضد الحوثيين منذ بدايتها، مشيرة إلى أن "مجلس الأمن الدولي لم يأذن أبدا لأي دولة باستخدام القوة ضد اليمن، ولا يجوز لأي دولة استخدام القانون الدولي.. لإثارة توترات جديدة في البحر الأحمر". (روسيا اليوم)
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