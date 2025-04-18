صلاحية "أمر بوتين" انتهت.. ماذا أعلنت روسيبا اليوم؟

أعلن ، اليوم الجمعة، "انتهاء صلاحية" أمر بعدم استهداف منشآت ، بحسب ما ذكرت " برس".

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وفي 18 الماضي، أعلن بوتين وقفاً فورياً مدّته 30 يوماً للضربات على منشآت ، علماً أن اتهمت بضرب تلك المنشآت بشكل متكرّر.



وبعد أيام من المفاوضات المنفصلة بين والأوكرانيين بوساطة أميركية في ، نشر بيانين تطرّق فيهما إلى وقف للضربات على منشآت الطاقة، لكن دون تحديد شروط معيّنة أو تاريخ دقيق.





وتتبادل وروسيا الاتهامات باستمرار بمواصلة استهداف منشآت الطاقة منذ ذلك الحين. (إرم نيوز)