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عربي-دولي

صلاحية "أمر بوتين" انتهت.. ماذا أعلنت روسيبا اليوم؟

Lebanon 24
18-04-2025 | 06:30
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أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، "انتهاء صلاحية" أمر الرئيس الروسي فلادمير بوتين بعدم استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
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 وفي 18 مارس الماضي، أعلن بوتين وقفاً فورياً مدّته 30 يوماً للضربات على منشآت الطاقة الأوكرانية، علماً أن كييف اتهمت موسكو بضرب تلك المنشآت بشكل متكرّر.

وبعد أيام من المفاوضات المنفصلة بين الروس والأوكرانيين بوساطة أميركية في السعودية، نشر البيت الأبيض بيانين تطرّق فيهما إلى وقف للضربات على منشآت الطاقة، لكن دون تحديد شروط معيّنة أو تاريخ دقيق.


وتتبادل أوكرانيا وروسيا الاتهامات باستمرار بمواصلة استهداف منشآت الطاقة منذ ذلك الحين. (إرم نيوز)
 
 
 
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