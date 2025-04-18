تُظهر طفلاً فلسطينياً بلا ذراعين.. شاهدوا "أفضل صورة لعام 2025"!

Advertisement

والتقطت الصورة المصورة سمر ، المقيمة في قطر، لصالح صحيفة " تايمز"، وتُظهر الطفل محمود عقب فقدانه ذراعيه إثر قصف إسرائيلي استهدفه خلال فراره مع عائلته في آذار 2024.وفي بيان صادر عن "وورلد برس فوتو"، قالت المصورة سمر أبو عوف: "من أصعب اللحظات التي روتها لي والدة محمود، كانت عندما أدرك أنه فقد ذراعيه وسألها: كيف سأستطيع معانقتك الآن؟".