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عربي-دولي

تُظهر طفلاً فلسطينياً بلا ذراعين.. شاهدوا "أفضل صورة لعام 2025"!

Lebanon 24
18-04-2025 | 06:52
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فازت صورة الطفل الفلسطيني محمود عجور، البالغ من العمر تسع سنوات، بجائزة "أفضل صورة صحفية في العالم" لعام 2025، خلال حفل أقيم في العاصمة الهولندية أمستردام، ضمن فعاليات الدورة الثامنة والستين لمسابقة "وورلد برس فوتو" العالمية. 
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والتقطت الصورة المصورة الفلسطينية سمر أبو عوف، المقيمة في قطر، لصالح صحيفة "نيويورك تايمز"، وتُظهر الطفل محمود عقب فقدانه ذراعيه إثر قصف إسرائيلي استهدفه خلال فراره مع عائلته في آذار 2024.


وفي بيان صادر عن منظمة "وورلد برس فوتو"، قالت المصورة سمر أبو عوف: "من أصعب اللحظات التي روتها لي والدة محمود، كانت عندما أدرك أنه فقد ذراعيه وسألها: كيف سأستطيع معانقتك الآن؟". 
وتم اختيار هذه الصورة المؤثرة من بين 59 ألف و320 صورة شارك بها 3 آلاف و778 مصوراً من 141 دولة حول العالم. (عربي21)
 
 
 
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