لافروف: العلاقات الروسية - الإيرانية وصلت إلى مراحل متقدمة

قال الروسية اليوم الجمعة، إن "العلاقات الروسية وصلت إلى مراحل متقدمة".

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وأشار إلى أنّ "العلاقة مع قوية وتستمر في التطور بغض النظر عن الأوضاع الصعبة في المنطقة ومحاولات الضغط لوقف تطوّر ". (ارم نيوز)