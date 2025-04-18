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عربي-دولي

بعد تصريحات بوتين.. إخراج عشرات العائلات من قاعدة حميميم

Lebanon 24
18-04-2025 | 07:34
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بغادر العشرات من أبناء الطائفة العلوية، مطار حميميم في محيط مدينة جبلة، متوجهين إلى قراهم في ريف اللاذقية، وذلك بالتنسيق بين القوات الروسية وحكومة دمشق.
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ووفقاً للمرصد، جرت عملية المغادرة تحت ترتيبات وإجراءات لم تُترك فيها خيارات للأهالي، ما يثير تساؤلات حول طبيعة القرارات التي أجبرت السكان على مغادرة الموقع.

في حين تأتي هذه الخطوة عقب تصريحات أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث أكد حرصه على وحدة وسيادة الأراضي السورية.


 ورصد المرصد السوري في 11 نيسان الجاري، خروج عدد من الأهالي المتواجدين في قاعدة حميميم الروسية بمحيط مدينة جبلة؛ متوجهين إلى قراهم في ريف اللاذقية بعد تأمين حافلات لنقلهم.

حيث جاءت عملية الخروج عقب وصول مدير منطقة جبلة، الذي قام بتوزيع إخراجات قيد على المدنيين الموجودين في القاعدة. حيث طُلب منهم ملء بياناتهم الشخصية، وتم إبلاغ جميع من استلم إخراج قيد بضرورة تجهيز نفسه لمغادرة القاعدة في اليوم التالي. (سكاي نيوز)
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