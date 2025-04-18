بعد تصريحات بوتين.. إخراج عشرات العائلات من قاعدة حميميم

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أفاد بغادر العشرات من أبناء الطائفة العلوية، مطار حميميم في محيط مدينة جبلة، متوجهين إلى قراهم في ريف ، وذلك بالتنسيق بين القوات الروسية وحكومة .ووفقاً للمرصد، جرت عملية تحت ترتيبات وإجراءات لم تُترك فيها خيارات للأهالي، ما يثير تساؤلات حول طبيعة القرارات التي أجبرت السكان على مغادرة الموقع.في حين تأتي هذه الخطوة عقب تصريحات أدلى بها ، خلال لقائه مع الشيخ ، حيث أكد حرصه على وحدة وسيادة الأراضي .ورصد في 11 نيسان الجاري، خروج عدد من الأهالي المتواجدين في قاعدة حميميم الروسية بمحيط مدينة جبلة؛ متوجهين إلى قراهم في ريف اللاذقية بعد تأمين حافلات لنقلهم.حيث جاءت عملية الخروج عقب وصول مدير منطقة جبلة، الذي قام بتوزيع إخراجات قيد على المدنيين الموجودين في . حيث طُلب منهم ملء بياناتهم الشخصية، وتم إبلاغ جميع من استلم إخراج قيد بضرورة تجهيز نفسه لمغادرة القاعدة في اليوم التالي. (سكاي نيوز)