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عربي-دولي

قصة لا تخطر في البال تهزّ تركيا... أغرم بأم خطيبته والأخيرة أصبحت حاملاً! (فيديو)

Lebanon 24
18-04-2025 | 07:41
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شهدت تركيا قضية اجتماعية أثارت صدمة واسعة، بعد أن كشفت وسائل الإعلام المحلية تفاصيل علاقة غير اعتيادية جمعت شابًا بخطيبته ووالدتها في آنٍ واحد، وذلك خلال برنامج تلفزيوني مباشر على قناة atv التركية.
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وظهرت تفاصيل القضية في برنامج "Esra Erol’da"، الذي استضاف فتاة تُدعى ديلَك شاهين، قالت إنها تعرضت للعنف والتهديد من قبل خطيبها ووالدتها، بعد أن اكتشفت وجود علاقة بينهما.

وأوضحت ديلك، التي تحمل تقرير إعاقة رسمي، أنها شاهدت خطيبها جُمعَة دوغان البالغ من العمر 21 عامًا ووالدتها غُلدانة شاهين البالغة من العمر 47 عامًا في وضع حميم داخل المنزل.

وخلال الحلقة، أعلنت مقدمة البرنامج أن غُلدانة شاهين حامل في شهرها الثالث من جُمعَة دوغان، ما زاد من صدمة الجمهور.
 
كما اتُّهم الشاب بممارسة العنف على خطيبته، إلى جانب كونه متخلفًا عن أداء الخدمة العسكرية. (العربية)
 
 
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