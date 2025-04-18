قصة لا تخطر في البال تهزّ تركيا... أغرم بأم خطيبته والأخيرة أصبحت حاملاً! (فيديو)

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شهدت قضية اجتماعية أثارت واسعة، بعد أن كشفت المحلية تفاصيل علاقة غير اعتيادية جمعت شابًا بخطيبته ووالدتها في آنٍ واحد، وذلك خلال مباشر على .وظهرت تفاصيل القضية في برنامج "Esra Erol’da"، الذي استضاف تُدعى ديلَك ، قالت إنها تعرضت للعنف والتهديد من قبل خطيبها ووالدتها، بعد أن اكتشفت وجود علاقة بينهما.وأوضحت ديلك، التي تحمل تقرير إعاقة رسمي، أنها شاهدت خطيبها جُمعَة البالغ من العمر 21 عامًا ووالدتها غُلدانة شاهين البالغة من العمر 47 عامًا في وضع حميم داخل المنزل.وخلال الحلقة، أعلنت مقدمة البرنامج أن غُلدانة شاهين حامل في شهرها الثالث من جُمعَة دوغان، ما زاد من صدمة الجمهور.