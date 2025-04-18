عراقجي: الاتفاق النووي مع أميركا ممكن بدعم روسيا

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قال ، يوم الجمعة، عقب لقائه مع نظيره الروسي ، إن تعتقد أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها وتأمل أن يكون لروسيا دور في هذا الاتفاق.وأضاف أن إيران لمست جدية خلال الأولى من المحادثات حول الاتفاق، والتي عُقدت في سلطنة السبت الماضي.ومن جانبه، أكد استعداد للمشاركة في هذه المحادثات.وأضاف: "روسيا مستعدة للعب أي دور داعم وإيران مستعدة للتوصل إلى اتفاق في إطار معاهدة عدم الانتشار النووي".ومن أن يتوجه عراقجي إلى ، يوم السبت، بهدف المشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.وأوضح أن رسالة الإيراني للرئيس الروسي تضمنت تطورات المفاوضات مع الولايات المتحدة والقضايا والدولية.وقال عراقجي حول تصريحات الأميركي "نسمع رسائل متناقضة من الولايات المتحدة لكن المعيار بالنسبة لنا ما يقولونه في مفاوضاتنا غير المباشرة". (سكاي نيوز)