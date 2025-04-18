مليارا دولار... لماذا عرضت أميركا هذا المبلغ الكبير على "حماس"؟

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أفادت القناة الـ14 الإسرائيليّة نقلًا عن خبراء، أن عرضت على حركة " " ملياريّ دولار مقابل طرد 2000 عنصر من العسكري من القطاع.وقالت القناة الإسرائيليّة: رفضت "حماس" ، فهم لا يريدون ترك غزة". (ارم نيوز)