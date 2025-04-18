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عربي-دولي

مليارا دولار... لماذا عرضت أميركا هذا المبلغ الكبير على "حماس"؟

Lebanon 24
18-04-2025 | 08:54
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أفادت القناة الـ14 الإسرائيليّة نقلًا عن خبراء، أن الإدارة الأميركية عرضت على حركة "حماس" ملياريّ دولار مقابل طرد 2000 عنصر من الجناح العسكري من القطاع.
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وقالت القناة الإسرائيليّة: رفضت "حماس" العرض، فهم لا يريدون ترك غزة". (ارم نيوز)
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