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استدرجتها لنفق.. القسام تعلن استهداف قوة إسرائيلية في خان يونس

Lebanon 24
18-04-2025 | 08:55
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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، عن استدراج قوة إسرائيلية إلى نفق مفخخ في جنوب قطاع غزة، حيث تم تفجير النفق بعد تقدم الآليات الإسرائيلية في منطقة شرق خان يونس. وقالت القسام في بيان لها إن مقاتليها استدرجوا القوة الإسرائيلية إلى عين النفق، وعند وصول الجنود إليها، تم تفجير عدد من العبوات الناسفة ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.
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الحادث وقع يوم الأربعاء الماضي في منطقة "قيزان النجار" في خان يونس جنوب القطاع. كما أكدت القسام أنها استهدفت، في اليوم نفسه، ثلاث جرافات عسكرية من نوع "D9" في المنطقة ذاتها باستخدام عبوات ناسفة شديدة الانفجار.

في بيان آخر، أوضحت القسام أنها استهدفت، أمس الخميس، ثلاث جرافات عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" وعبوة برميلية في منطقة قيزان النجار. (ارم نيوز)
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