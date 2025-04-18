استدرجتها لنفق.. القسام تعلن استهداف قوة إسرائيلية في خان يونس

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أعلنت ، العسكري لحركة ، اليوم الجمعة، عن استدراج قوة إسرائيلية إلى نفق مفخخ في جنوب ، حيث تم تفجير بعد تقدم الآليات في منطقة شرق . وقالت القسام في بيان لها إن مقاتليها استدرجوا القوة الإسرائيلية إلى عين النفق، وعند وصول إليها، تم تفجير عدد من العبوات الناسفة ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش .الحادث وقع يوم الأربعاء الماضي في منطقة "قيزان " في خان جنوب القطاع. كما أكدت القسام أنها استهدفت، في اليوم نفسه، ثلاث جرافات عسكرية من نوع "D9" في المنطقة ذاتها باستخدام عبوات ناسفة شديدة الانفجار.في بيان آخر، أوضحت القسام أنها استهدفت، أمس الخميس، ثلاث جرافات عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" وعبوة برميلية في منطقة قيزان النجار. (ارم نيوز)