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عربي-دولي
مقتدى الصدر رداً على الرئيس العراقي: لن أشارك في الانتخابات
Lebanon 24
18-04-2025
|
09:29
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جدد
الزعيم
الشيعي
العراقي
مقتدى الصدر
اليوم الجمعة، موقفه بعدم المشاركة في
الانتخابات البرلمانية
التي ستجرى في
العراق
في تشرين الثاني المقبل.
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وقال
الصدر
ردا على رسالة من الرئيس العراقي
عبد اللطيف جمال رشيد
، طلب فيها من الصدر العدول عن قرار عدم المشاركة في الانتخابات
البرلمانية
المقبلة: "لن أشترك مع الفاسدين وأعداء الشعب وسأبقى جنديا من جنود العراق أمام كل ما يعصف به من بلاءات ومصائب".
وأضاف: "سأكون أول المدافعين عن العراق أمام التحديات من شرق وغرب لكي نعيش بلا فساد ولا تبعية ولا طائفية".
وتابع: "إنني حينما أمرت بمقاطعة الانتخابات لم أكن أبغي تأجيلها أو إلغاءها على الإطلاق". (العربية)
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