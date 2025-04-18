Advertisement

عربي-دولي

مقتدى الصدر رداً على الرئيس العراقي: لن أشارك في الانتخابات

Lebanon 24
18-04-2025 | 09:29
A-
A+
Doc-P-1349143-638805907336930392.jpg
Doc-P-1349143-638805907336930392.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
جدد الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر اليوم الجمعة، موقفه بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في العراق في تشرين الثاني المقبل.
Advertisement

وقال الصدر ردا على رسالة من الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، طلب فيها من الصدر العدول عن قرار عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة: "لن أشترك مع الفاسدين وأعداء الشعب وسأبقى جنديا من جنود العراق أمام كل ما يعصف به من بلاءات ومصائب".

وأضاف: "سأكون أول المدافعين عن العراق أمام التحديات من شرق وغرب لكي نعيش بلا فساد ولا تبعية ولا طائفية".

وتابع: "إنني حينما أمرت بمقاطعة الانتخابات لم أكن أبغي تأجيلها أو إلغاءها على الإطلاق". (العربية)
مواضيع ذات صلة
مقتدى الصدر يرفض طلب الرئيس العراقي بالتراجع عن مقاطعة الانتخابات (العربية)
lebanon 24
18/04/2025 19:27:48 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر: لن أشارك في عملية انتخابية ما دام الفساد موجوداً
lebanon 24
18/04/2025 19:27:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتدى الصدر يعلن مقاطعة الانتخابات المقبلة
lebanon 24
18/04/2025 19:27:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتدى الصدر: نحذر من وصول إسرائيل إلى الحدود العراقية
lebanon 24
18/04/2025 19:27:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:07 | 2025-04-18
12:00 | 2025-04-18
11:48 | 2025-04-18
11:13 | 2025-04-18
10:46 | 2025-04-18
10:30 | 2025-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24