مقتدى الصدر رداً على الرئيس العراقي: لن أشارك في الانتخابات

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جدد اليوم الجمعة، موقفه بعدم المشاركة في التي ستجرى في في تشرين الثاني المقبل.وقال ردا على رسالة من الرئيس العراقي ، طلب فيها من الصدر العدول عن قرار عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة: "لن أشترك مع الفاسدين وأعداء الشعب وسأبقى جنديا من جنود العراق أمام كل ما يعصف به من بلاءات ومصائب".وأضاف: "سأكون أول المدافعين عن العراق أمام التحديات من شرق وغرب لكي نعيش بلا فساد ولا تبعية ولا طائفية".وتابع: "إنني حينما أمرت بمقاطعة الانتخابات لم أكن أبغي تأجيلها أو إلغاءها على الإطلاق". (العربية)