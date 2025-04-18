حصيلة مروّعة.. غزة تحصي خسائر 560 يومًا من الحرب!

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أصدر الحكومي في ، اليوم الجمعة، تحديثًا شاملاً لأبرز إحصائيات الحرب المستمرة على القطاع، والتي دخلت يومها الـ560، كاشفًا عن حجم الكارثة والخسائر المادية والبشرية غير المسبوقة.وبحسب البيان، فقد ارتكب الجيش أكثر من 12,000 مجزرة بحق المدنيين، وأسفرت الحرب عن أكثر من 62,000 ومفقود، بينهم أكثر من 11,000 مفقود لم يُعرف مصيرهم، فيما وثقت 51,065 شهيدا وصلوا إلى المستشفيات.أشار البيان إلى أن 2,172 عائلة فلسطينية تم محوها بالكامل من السجل المدني، بعد استشهاد جميع أفرادها، بينهم الأب والأم والأطفال، بينما فقدت أكثر من 5,070 عائلة جميع أفرادها باستثناء ناجٍ واحد، وتجاوز عدد في هذه الفئة 9,280 ضحية.ووثّق المكتب استشهاج أكثر من 18,000 طفل، بينهم 892 رضيعًا دون العام الأول، إضافة إلى 281 رضيعًا وُلدوا خلال الحرب واستشهدوا، كما قتل 52 شخصًا بسبب ، معظمهم من ، و17 آخرين بسبب البرد القارس في النزوح، بينهم 14 طفلًا. كما قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 12,400 امرأة.وأكد البيان استشهاد 1,402 من أفراد الطواقم الطبية، و113 من عناصر الدفاع المدني، إضافة إلى 211 صحفيًا، و748 عنصرًا من الشرطة المكلفة بتأمين المساعدات.كما كشف المكتب عن وجود 7 مقابر جماعية أنشأتها القوات الإسرائيلية داخل المستشفيات، تم انتشال 529 جثة منها حتى الآن. وبلغ عدد الجرحى 116,505 مصابًا، بينهم 17,000 بحاجة لتأهيل طويل الأمد، وسُجلت 4,700 حالة بتر، 18% منها لأطفال.كما أدت الحرب إلى نزوح أكثر من 2 مليون شخص داخل القطاع، بينما أصبحت 111,000 خيمة غير صالحة للسكن، وتحتاج 280,000 أسرة لمأوى بديل.ودُمّرت 165,000 وحدة سكنية بالكامل، و115,000 وحدة بشكل بالغ، فيما تضررت 200,000 وحدة جزئيًا، نتيجة إسقاط أكثر من 100,000 طن من .هذا وأفاد البيان بتدمير 142 وجامعة بالكامل، وتضرر 364 مؤسسة تعليمية، بينما قُتل 13,000 طالب وطالبة، وحُرم 785,000 من ، إضافة إلى مقتل 800 معلم. كما تسببت الحرب في تدمير 38 مستشفى، وإخراج 81 مركزًا صحيًا عن الخدمة، إلى جانب تدمير 144 سيارة إسعاف.وقد قدّرت الخسائر المباشرة جراء الحرب بأكثر من 42 مليار دولار، بينما تجاوز حجم الدمار في غزة 88% من البنية التحتية.ويأتي هذا التحديث في ظل استمرار العمليات الإسرائيلية المكثفة منذ استئنافها في 18 آذار الماضي، بعد هدنة هشة استمرت شهرين بوساطة مصرية-قطرية-أميركية، حيث نفذت منذ ذلك الحين عشرات الجوية وأحزمة نارية على مختلف مناطق القطاع. (روسيا اليوم)