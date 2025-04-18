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حزن كبير في الوسط السينمائي.. من هي فاطمة حسونة التي قتلتها إسرائيل؟

Lebanon 24
18-04-2025 | 09:47
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خيّم الحزن على الأوساط السينمائية الدولية عقب نبأ استشهاد المصوّرة الفلسطينية الشابة فاطمة حسونة، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزل أسرتها في قطاع غزة، وذلك قبل أسابيع فقط من عرض أول أفلامها في مهرجان "كان" السينمائي المرتقب.
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حسونة، التي أتمّت عامها الـ25 مؤخرًا، كانت تُعرف بشغفها بالتصوير وتوثيق تفاصيل الحياة اليومية في غزة، سواء قبل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 تشرين الأول 2023 أو في خضمها. عملت مع منظمات ومؤسسات إعلامية محلية ودولية، وقدّمت للعالم صورًا تحاكي الألم والصمود في القطاع المحاصر.

دخلت فاطمة مؤخرًا عالم السينما من خلال مشاركتها في فيلم وثائقي بعنوان "ضع روحك على كفّك وامشِ"، أخرجته الإيرانية المنفية سبيده فارسي. الفيلم، الذي يوثق الحياة تحت الحرب في غزة، تم اختياره للعرض ضمن أحد برامج مهرجان كان السينمائي الدولي، في خطوة شكّلت إنجازًا لافتًا لفاطمة، لكنه تزامن للأسف مع رحيلها المأسوي.

وأثارت قصة فاطمة تفاعلًا واسعًا، إذ دعت جمعية الأفلام المستقلة للتوزيع (ACID)، الجهة التي رشّحت الفيلم للعرض، إلى عرض العمل "كشهادة يجب أن تُشاهد في كل صالة سينما، بدءًا من كان".

درست فاطمة وسائط متعددة في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وكرّست عدستها لنقل قصص الناس ومشاهد الحياة في غزة، عبر صور مرفقة بنصوص مؤثرة، لاقت انتشارًا واسعًا، خصوصًا عبر منصة Untold Palestine. كما شاركت في معارض دولية أبرزها "غزة حبيبتي" و"SAFE"، وظهرت أعمالها في وسائل إعلام عالمية مثل صحيفة "الغارديان" البريطانية.

شكلت فاطمة صوتًا بصريًا بارزًا لغزة، وشخصية محبوبة على المستوى المحلي، انعكس ذلك في عبارات النعي التي صدحت بها منصات الإعلام والاتحادات الصحفية، ومنها الاتحاد الدولي للصحفيين، الذي رثاها بوصفها "شاهدًا على الحقيقة، وصورة لن تُنسى". (ارم نيوز)
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