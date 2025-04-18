إطلاق حملة أمنية لتمشيط مخيّم الهول في سوريا

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أعلنت العامة لقوى الأمن الداخلي في إقليم شمال وشرق عن انطلاق حملة أمنية لتمشيط مخيّم الهول استنادا إلى معلومات دقيقة حول وجود خلايا لـ "داعش" الإرهابي داخل المخيّم وخارجه. (روسيا اليوم)