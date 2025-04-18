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إطلاق حملة أمنية لتمشيط مخيّم الهول في سوريا

Lebanon 24
18-04-2025 | 10:46
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أعلنت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في إقليم شمال وشرق سوريا عن انطلاق حملة أمنية لتمشيط مخيّم الهول استنادا إلى معلومات دقيقة حول وجود خلايا لـ "داعش" الإرهابي داخل المخيّم وخارجه. (روسيا اليوم)
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