بعد دعوات لتفجير المسجد الأقصى.. بيان للخارجية الاماراتية

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وقالت الخارجية الإماراتية في بيان إن الإمارات "تدين أيضا بشدة ارتكاب انتهاكات بحق في خلال (سبت النور)، بما في ذلك منع الوصول إلى الكنائس والاعتداءات الجسدية، محذرة من التداعيات الخطيرة لهذه الممارسات التعسفية، والتي تهدد بالمزيد من التوتر والتصعيد في المنطقة". أدانت دولة الدعوات التحريضية من منظمات استيطانية إسرائيلية والتي تدعو إلى تفجير المسجد المبارك وقبة الصخرة.وقالت الخارجية الإماراتية في بيان إن الإمارات "تدين أيضا بشدة ارتكاب انتهاكات بحق في خلال (سبت النور)، بما في ذلك منع الوصول إلى الكنائس والاعتداءات الجسدية، محذرة من التداعيات الخطيرة لهذه الممارسات التعسفية، والتي تهدد بالمزيد من التوتر والتصعيد في المنطقة".

وجددت ، في بيان لها، التأكيد على "موقف دولة الإمارات بضرورة توفير الكاملة للمقدسات الإسلامية والمسيحية ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية في الحرم القدسي".



وشددت على "أهمية احترام دور الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة والباحات المحيطة".

وأعربت عن "تضامن دولة الإمارات الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن الشقيق ومع كافة الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على الأماكن المقدسة"، حسبما نقلت الإماراتية.



كما حملت الوزارة "السلطات مسؤولية وقف التصعيد ودعت إلى عدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة"، مؤكدة "رفض دولة الإمارات القاطع لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والتي تهدد بالمزيد من التصعيد".



وطالبت الوزارة "بتعزيز كافة الجهود والدولية لإيجاد أفق سياسي جاد يسهم في تحقيق الشامل على أساس حل الدولتين ويحقق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في بناء دولة مستقلة ذات سيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".