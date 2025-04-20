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عربي-دولي

الكرملين: بوتين لم يأمر بتمديد هدنة عيد الفصح

Lebanon 24
20-04-2025 | 12:09
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أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن هدنة عيد الفصح تنتهي بحلول منتصف الليل، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يصدر أوامر بتمديدها.
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وقال بيسكوف لوكالة "تاس" ردا على سؤال عما إذا كانت الهدنة ستنتهي بحلول منتصف الليل أم من المحتمل تمديدها: "لم تصدر أوامر أخرى".

في وقت سابق، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بتكثيف هجماتها، اليوم الأحد.

وكتب زيلينسكي في منشور على حسابه على منصة "إكس"، إن روسيا شنت 26 هجوما منذ منتصف ليل أمس وحتى منتصف نهار اليوم بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت غرينتش).

كما قال في المنشور "إما أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لا يملك السيطرة الكاملة على جيشه، أو أن الوضع يثبت أن روسيا لا تنوي اتخاذ أي خطوة حقيقية تجاه إنهاء الحرب، ولا يهمها سوى التغطية الإعلامية الإيجابية التي تروج لها".
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