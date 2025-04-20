الكرملين: بوتين لم يأمر بتمديد هدنة عيد الفصح

أعلن الناطق باسم أن هدنة تنتهي بحلول منتصف الليل، مشيرا إلى أن لم يصدر أوامر بتمديدها.

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وقال بيسكوف لوكالة "تاس" ردا على سؤال عما إذا كانت الهدنة ستنتهي بحلول منتصف الليل أم من المحتمل تمديدها: "لم تصدر أوامر أخرى".



في وقت سابق، اتهم الرئيس الأوكراني بتكثيف هجماتها، اليوم الأحد.



وكتب في منشور على حسابه على منصة "إكس"، إن روسيا شنت 26 هجوما منذ منتصف ليل أمس وحتى منتصف اليوم بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت غرينتش).



كما قال في المنشور "إما أن (الرئيس الروسي فلاديمير) لا يملك السيطرة الكاملة على جيشه، أو أن الوضع يثبت أن روسيا لا تنوي اتخاذ أي خطوة حقيقية تجاه إنهاء الحرب، ولا يهمها سوى التغطية الإعلامية الإيجابية التي تروج لها".