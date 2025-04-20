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ظهرت السيدة الأميركية الأولى السابقة، ، وهي ترتدي خاتم زواجها خلال جولة لها في مدينة ، لتضع حدا للشائعات المتداولة مؤخرا حول انفصالها عن .وقد شوهدت (61 عاما) برفقة شقيقها ومقدم "The Michelle Obama Podcast"، ، خلال زيارة إلى مقر "ذا أكاديمي". وقد بدت في حالة معنوية جيدة، حيث التقطت عدسات الكاميرا صورا لها بخاتم الزواج الذي وضع حدا للتكهنات.ويأتي هذا الظهور بعد أسابيع من انتشار شائعات عن وجود خلافات زوجية بينها وبين زوجها الرئيس الأسبق، خاصة بعد غيابها عن عدد من الفعاليات السياسية في الآونة الأخيرة، مما زاد من حدة التكهنات.وفي تصريحات حديثة لها أكدت ميشيل أنها قررت الابتعاد عن الأضواء لأسباب شخصية، مشيرة إلى أن قرارها لا علاقة له بزواجها. وقالت: "عندما تقول امرأة لا، لا يستطيع البعض تقبل أن ذلك القرار نابع من رغبتها الشخصية. بل يفترضون وجود مشاكل زوجية".وأضافت ميشيل أن المجتمع يصعب عليه تقبل فكرة أن امرأة ناضجة تتخذ قرارات مستقلة بعيدا عن الأدوار التقليدية المفروضة عليها. وتابعت:"هذا هو الوقت المناسب بالنسبة لي لأتساءل: من أريد أن أكون فعلا كل يوم؟".ورغم اختفائها لفترة عن الإعلام، عادت ميشيل للظهور من خلال عدة منصات، من بينها برنامج " هدسون شو"، والبودكاست المشترك مع شقيقها، حيث تحدثت عن حياتها بعد ، وحرصها على وقت أكبر لنفسها ولعائلتها. (سكاي نيوز)