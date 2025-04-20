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عربي-دولي

صفقة غزة عالقة.. وخلاف حول "نهاية الحرب"

Lebanon 24
20-04-2025 | 14:06
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على الرغم من استمرار مساعي الوسطاء لوقف النار في قطاع غزة، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن مفاوضات الصفقة بين إسرائيل وحركة حماس مازالت "عالقة".
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وأضافت أن الخلافات حول مطلب "نهاية الحرب" تعرقل الصفقة مع حماس.

كذلك أوضحت أن إسرائيل تطالب بصفقة جزئية بينما حماس تسعى لصفقة شاملة.

وأوضحت أن إسرائيل تطالب بتفكيك حماس عسكريا وتنحيتها عن الحكم.

نتنياهو يلوح بالتصعيد
لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمزيد من التصعيد. وقال في خطاب متلفز بث في وقت متأخر مساء أمس السبت، إنه أصدر تعليمات للجيش بزيادة الضغط على حماس.

كما أضاف أنه "على الرغم من التكلفة الباهظة للحرب، فإن إسرائيل ليس لديها خيار سوى مواصلة القتال لحين تحقيق النصر وتحرير الأسرى المحتجزين".

كذلك أكد أن بلاده ستعيد الرهائن دون الخضوع لمطالب حماس، وفق تعبيره.
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