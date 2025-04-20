صفقة غزة عالقة.. وخلاف حول "نهاية الحرب"

على الرغم من استمرار مساعي الوسطاء لوقف النار في ، كشفت هيئة أن مفاوضات بين وحركة مازالت "عالقة".

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وأضافت أن الخلافات حول مطلب "نهاية الحرب" تعرقل الصفقة مع حماس.



كذلك أوضحت أن إسرائيل تطالب بصفقة جزئية بينما حماس تسعى لصفقة شاملة.



وأوضحت أن إسرائيل تطالب بتفكيك حماس عسكريا وتنحيتها عن الحكم.



يلوح بالتصعيد

لوح بمزيد من التصعيد. وقال في خطاب متلفز بث في وقت متأخر مساء أمس السبت، إنه أصدر تعليمات للجيش بزيادة الضغط على حماس.



كما أضاف أنه "على الرغم من التكلفة الباهظة للحرب، فإن إسرائيل ليس لديها خيار سوى مواصلة القتال لحين تحقيق وتحرير الأسرى المحتجزين".



كذلك أكد أن بلاده ستعيد الرهائن دون الخضوع لمطالب حماس، وفق تعبيره.