Advertisement

عربي-دولي

الجزائر.. مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة على طاولة مجلس الوزراء

Lebanon 24
20-04-2025 | 15:11
A-
A+
Doc-P-1349901-638807844354798056.jpg
Doc-P-1349901-638807844354798056.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ترأس الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعا هاما لمجلس الوزراء، خصص لمناقشة عدد من مشاريع القوانين، كان أبرزها مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة.


ويتضمن جدول أعمال الاجتماع دراسة ومناقشة مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم الحيوية تمس قطاعات استراتيجية وحساسة في البلاد.
Advertisement

وأفاد بيان الرئاسة الجزائرية، بأن الاجتماع، يتناول "مشروع قانون يخص التعبئة العامة، في إطار تعزيز الجاهزية الوطنية على ضوء التحولات الإقليمية والدولية".

ما المقصود بالتعبئة العامة التي يناقشها اجتماع مجلس الوزراء ؟

فيما يخص قانون التعبئة العامة، فإن الأمر يتعلق بإعادة تنظيم وتحيين الإطار القانوني الذي يمكن الدولة من تسخير قدراتها البشرية والمادية في حالات الطوارئ الكبرى، مثل الحروب أو التهديدات الأمنية الشاملة.

ويشمل ذلك آليات تجنيد الاحتياط، وتسخير الموارد الاقتصادية، وضمان جاهزية المؤسسات الوطنية للتعامل مع السيناريوهات القصوى التي تهدد الأمن القومي.

وتنص المادة 99 من الدستور الجزائري على أن الرئيس يقرر التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني.

وتكتسي التعبئة العسكرية أهمية خاصة، إذ ترتكز على ما يعرف بـ"الاحتياط"، وهم المواطنون الذين أدوا الخدمة الوطنية أو أفراد الجيش السابقون المتقاعدون، ممن تتوفر فيهم شروط الصحة والانضباط والسن، ويستدعون عند الحاجة.

ويحظى هؤلاء الاحتياطيون، عند استدعائهم، بعدة حقوق مكفولة قانونا، من أبرزها الأجر المماثل لنظرائهم العسكريين العاملين من نفس الرتبة، وضمان الحفاظ على وظائفهم الأصلية داخل مؤسساتهم.

تخفيض سن التقاعد وملفات أخرى.

ويبحث المجلس مشروع قانون يتعلق بتخفيض سن التقاعد لفائدة معلمي وأساتذة قطاع التربية، في خطوة ترمي إلى تحسين ظروف العمل وتحفيز الموارد البشرية في هذا القطاع الحيوي.

كما يشمل جدول الأعمال مشروع قانون يهدف إلى تعزيز آليات الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، بالنظر إلى التحديات المتزايدة المرتبطة بالآفات الاجتماعية وتهديدها للفئات، خاصة الشباب، فيما يناقش الاجتماع عرضا حول تنظيم المعرض الإفريقي للتجارة البينية، المنتظر احتضانه بالجزائر. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
سلام: وافقنا اليوم على مشروع قانون يتعلق بتعديل قانون السرية المصرفية
lebanon 24
21/04/2025 14:15:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي واعادة تنظيمه
lebanon 24
21/04/2025 14:15:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: مجلس الوزراء أقرّ مشروع قانون لإعادة النظر بخفض الرسوم
lebanon 24
21/04/2025 14:15:35 Lebanon 24 Lebanon 24
توضيح من الامانة العامة لمجلس الوزراء حول مشروع الغاء بعض المؤسسات العامة والهيئات والمجالس
lebanon 24
21/04/2025 14:15:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:53 | 2025-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2025-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2025-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:29 | 2025-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2025-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:15 | 2025-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2025-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:53 | 2025-04-21
07:05 | 2025-04-21
07:00 | 2025-04-21
06:55 | 2025-04-21
06:15 | 2025-04-21
05:14 | 2025-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24