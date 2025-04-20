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إعلام عبري: إطلاق نار على الحدود المصرية الإسرائيلية

Lebanon 24
20-04-2025 | 16:38
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أفادت قوات الأمن الإسرائيلية بسماع إطلاق نار قرب مستوطنة "قادش برنياع" على الحدود المصرية الإسرائيلية، وفق نبأ عاجل أعلنته وسائل إعلام عبرية.
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ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قواته تقوم بتمشيط المنطقة تحسبا لوقوع حادث أمني. (روسيا اليوم)
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