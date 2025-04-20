إعلام عبري: إطلاق نار على الحدود المصرية الإسرائيلية

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أفادت بسماع إطلاق نار قرب مستوطنة " برنياع" على الحدود الإسرائيلية، وفق نبأ عاجل أعلنته وسائل إعلام عبرية.ونقلت صحيفة عن متحدث باسم الجيش أن قواته تقوم بتمشيط المنطقة تحسبا لوقوع حادث أمني. (روسيا اليوم)