زيلينسكي: روسيا ترفض تمديد الهدنة وتنوي إطالة أمد الحرب

لا تزال تداعيات هدنة التي أعلن عنها ، مستمرة. فبعدما أكد أن لم يأمر بتمديدها، عاد الرئيس الأوكراني فلوديمير وندد.

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فقد اتهم زيلينسكي بانتهاك الهدنة أكثر من 2000 مرة، لكنه أكد أنه لم تحدث أي غارات جوية روسية خلال اليوم.



ورأى أن رفض روسيا تمديد الهدنة لـ سيعني نيتها إطالة أمد الحرب.



كما تابع مقترحاً أن تمتنع روسيا عن الضربات طويلة المدى على البنية التحتية لـ 30 يوماً.



وقال زيلينسكي عبر تطبيق "منذ بداية اليوم، انتهك الجيش الروسي وقف إطلاق النار الذي أعلنه أكثر من 2000 مرة، في الأثناء، لم يصدر أي إنذار من جوية اليوم، واقترح وقف أي ضربات باستخدام الطائرات المسيّرة بعيدة المدى والصواريخ على البنية التحتية المدنية لمدة لا تقل عن 30 يوما".



في وقت سابق، اتهم الرئيس الأوكراني روسيا بتكثيف هجماتها، اليوم الأحد.