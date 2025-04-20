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عربي-دولي

زيلينسكي: روسيا ترفض تمديد الهدنة وتنوي إطالة أمد الحرب

Lebanon 24
20-04-2025 | 17:00
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لا تزال تداعيات هدنة عيد الفصح التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستمرة. فبعدما أكد الكرملين أن بوتين لم يأمر بتمديدها، عاد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي وندد.
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فقد اتهم زيلينسكي روسيا بانتهاك الهدنة أكثر من 2000 مرة، لكنه أكد أنه لم تحدث أي غارات جوية روسية خلال اليوم.

ورأى أن رفض روسيا تمديد الهدنة لـ 30 يوما سيعني نيتها إطالة أمد الحرب.

كما تابع مقترحاً أن تمتنع روسيا عن الضربات طويلة المدى على البنية التحتية لـ 30 يوماً.

وقال زيلينسكي عبر تطبيق تلغرام "منذ بداية اليوم، انتهك الجيش الروسي وقف إطلاق النار الذي أعلنه فلاديمير بوتين أكثر من 2000 مرة، في الأثناء، لم يصدر أي إنذار من غارة جوية اليوم، واقترح وقف أي ضربات باستخدام الطائرات المسيّرة بعيدة المدى والصواريخ على البنية التحتية المدنية لمدة لا تقل عن 30 يوما".

في وقت سابق، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بتكثيف هجماتها، اليوم الأحد.
 
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