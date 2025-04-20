ترامب: آمل أن تتوصّل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق هذا الأسبوع

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قال الرئيس الأميركي الأحد إنه "يأمل أن تتوصّل وأوكرانيا إلى اتفاق هذا الأسبوع لإنهاء الصراع بينهما".وأضاف في منشور على موقع " ": "ستبدأ كلتاهما بعد ذلك في إقامة علاقات تجارية ضخمة مع الأميركية المزدهرة وتحقيق ثروة طائلة".