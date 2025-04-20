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عربي-دولي

ترامب: آمل أن تتوصّل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق هذا الأسبوع

Lebanon 24
20-04-2025 | 17:49
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إنه "يأمل أن تتوصّل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق هذا الأسبوع لإنهاء الصراع بينهما".
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وأضاف ترامب في منشور على موقع "تروث سوشال": "ستبدأ كلتاهما بعد ذلك في إقامة علاقات تجارية ضخمة مع الولايات المتحدة الأميركية المزدهرة وتحقيق ثروة طائلة".
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