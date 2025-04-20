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عربي-دولي

أزمة في آسيا.. فرقاطة فلبينية تقتحم المياه الصينية وبكين تحذر

Lebanon 24
20-04-2025 | 23:06
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قالت البحرية الصينية إن فرقاطة فلبينية "دخلت بشكل غير قانوني" المياه الإقليمية لمنطقة سكاربورو شول، الأحد، مما يعد "انتهاكا خطيرا" للسيادة الصينية والقانون الصيني.
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وأضافت أنها "نظمت قوات لتتبع الفرقاطة الفلبينية ومراقبتها وتوجيه التحذيرات لها وطردها وذلك وفقا للقانون بعد دخولها المياه الإقليمية للمنطقة دون الحصول على إذن من الحكومة الصينية".


وقال متحدث باسم القوات البحرية التابعة للقيادة الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني في بيان "طالبت البحرية الجانب الفلبيني بضرورة التوقف الفوري عن الانتهاكات والاستفزازات".

ولم ترد السفارة الفلبينية في الصين على طلب للتعليق. (سكاي نيوز)
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