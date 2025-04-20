أزمة في آسيا.. فرقاطة فلبينية تقتحم المياه الصينية وبكين تحذر

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قالت إن فرقاطة "دخلت بشكل غير قانوني" المياه لمنطقة سكاربورو شول، الأحد، مما يعد "انتهاكا خطيرا" للسيادة الصينية والقانون الصيني.وأضافت أنها "نظمت قوات لتتبع الفرقاطة ومراقبتها وتوجيه التحذيرات لها وطردها وذلك وفقا للقانون بعد دخولها المياه الإقليمية للمنطقة دون الحصول على إذن من الحكومة الصينية".وقال متحدث باسم التابعة للقيادة الجنوبية لجيش الشعبي الصيني في بيان "طالبت البحرية الجانب الفلبيني بضرورة التوقف الفوري عن الانتهاكات والاستفزازات".ولم ترد في على طلب للتعليق. (سكاي نيوز)