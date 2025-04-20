رئيس السلفادور أبو كيلة يقترح تبادل سجناء مع فنزويلا

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اقترح رئيس السلفادور أبو كيلة إجراء تبادل سجناء مع مقابل مرحلين فنزويليين من الذين تحتفظ بهم حكومته في مقابل ما أسماه "السجناء السياسيين" في .وفي منشور له على منصة إكس للتواصل الإجتماعي، عدد أبوكيلة عددا من أفراد عائلات شخصيات معارضة رفيعة المستوى في فنزويلا، وصحفيين ونشطاء اعتقلوا خلال حملة قمع شنتها الحكومة العام الماضي أثناء الحملة .وكتب قائلا: "السبب الوحيد لسجنهم هو عارضوكم وعارضوا تزويركم الانتخابي، ومع ذلك، أريد أن أقترح اتفاقا إنسانيا يتضمن إعادة 100بالمئة من الفنزويليين الـ 252 الذين تم ترحيلهم، مقابل إطلاق سراح وتسليم عدد مماثل (252) من آلاف السجناء السياسيين الذين تحتجزونهم".يأتي ذلك في الوقت الذي تعرضت فيه السلفادور لتدقيق دولي حاد لقبولها المرحلين من فنزويلا والسلفادور الذين رحلتهم واتهمتهم بأنهم أعضاء في عصابات مزعومة دون أدلة تذكر. (سكاي نيوز)