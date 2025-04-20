Advertisement

عربي-دولي

رئيس السلفادور أبو كيلة يقترح تبادل سجناء مع فنزويلا

Lebanon 24
20-04-2025 | 23:16
A-
A+
Doc-P-1349945-638808131373010404.jpg
Doc-P-1349945-638808131373010404.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اقترح رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة يوم الأحد إجراء تبادل سجناء مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مقابل مرحلين فنزويليين من الولايات المتحدة الذين تحتفظ بهم حكومته في السجن مقابل ما أسماه "السجناء السياسيين" في فنزويلا.
Advertisement


وفي منشور له على منصة إكس للتواصل الإجتماعي، عدد أبوكيلة عددا من أفراد عائلات شخصيات معارضة رفيعة المستوى في فنزويلا، وصحفيين ونشطاء اعتقلوا خلال حملة قمع شنتها الحكومة العام الماضي أثناء الحملة الانتخابية.

وكتب قائلا: "السبب الوحيد لسجنهم هو أنهم عارضوكم وعارضوا تزويركم الانتخابي، ومع ذلك، أريد أن أقترح اتفاقا إنسانيا يتضمن إعادة 100بالمئة  من الفنزويليين الـ 252 الذين تم ترحيلهم، مقابل إطلاق سراح وتسليم عدد مماثل (252) من آلاف السجناء السياسيين الذين تحتجزونهم".

يأتي ذلك في الوقت الذي تعرضت فيه السلفادور لتدقيق دولي حاد لقبولها المرحلين من فنزويلا والسلفادور الذين رحلتهم إدارة ترامب واتهمتهم بأنهم أعضاء في عصابات مزعومة دون أدلة تذكر. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
مدير الاستخبارات الأميركية يعلن عن عملية تبادل سجناء مع روسيا
lebanon 24
21/04/2025 14:16:41 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الاستخبارات الروسية: سنواصل الحوار مع واشنطن بما في ذلك تبادل السجناء
lebanon 24
21/04/2025 14:16:41 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلنسكي يقترح تبادل كل أسرى الحرب مع موسكو لمباشرة حوار مع روسيا
lebanon 24
21/04/2025 14:16:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر فلسطينية: استشهاد محمود أبو وطفة وكيل وزارة داخلية حماس في غزة
lebanon 24
21/04/2025 14:16:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:53 | 2025-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2025-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2025-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:29 | 2025-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2025-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:15 | 2025-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2025-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:53 | 2025-04-21
07:05 | 2025-04-21
07:00 | 2025-04-21
06:55 | 2025-04-21
06:15 | 2025-04-21
05:14 | 2025-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24