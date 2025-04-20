مأزق وزير الدفاع الأميركي.. شارك خطة ضربة الحوثي مع زوجته

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يواجه الأميركي خطر الإقالة أو العقاب، بعد أن شارك معلومات أمنية حساسة عن ضربات ضد ، مع زوجته وشقيقه.وذكرت الأميركية أن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أنشأ غرفة دردشة أخرى على تطبيق سيغنال ضمت زوجته وشقيقه، حيث شارك نفس تفاصيل الغارة في الماضي ضد الحوثيين، والتي تم إرسالها في أخرى مع كبار قادة إدارة .وأكد شخص مطلع على محتويات الرسائل ومن تلقوها، وتحدث شريطة عدم هويته لمناقشة الأمور الحساسة، لوكالة أسوشيتد برس وجود الدردشة الثانية.وقال الشخص إن الدردشة الثانية على سيغنال - وهو تطبيق متاح تجاريا غير مصرح باستخدامه لتوصيل معلومات الدفاع الوطني الحساسة أو السرية - ضمت 13 شخصا.وأكدوا أيضا أن الدردشة كانت تحمل اسم "اجتماع فريق الدفاع".وذكرت صحيفة تايمز أن المجموعة ضمت زوجة هيغسيث، ، منتجة السابقة، وشقيقه فيل هيغسيث، الذي تم في كمسؤول اتصال بوزارة الأمن الداخلي ومستشار أول. وكلاهما كان يسافر مع وزير الدفاع ويحضر اجتماعات رفيعة المستوى.ومن المؤكد أن الكشف عن مجموعة الدردشة الإضافية سيضيف انتقادات جديدة ضد هيغسيث وإدارة الأوسع بعد أن فشلت حتى الآن في اتخاذ إجراءات ضد كبار مسؤولي الذين ناقشوا خططا لشن ضربة عسكرية على تطبيق سيغنال. (سكاي نيوز)